Poste, l’offerta super vantaggiosa a soli 6€: scopri come fare averla

PosteMobile ha lanciato una promozione per i nuovi clienti a 5,99 euro al mese: cosa prevede e come attivare la tariffa.

Una nuova offerta è stata lanciata dal Gruppo Poste Italiane. La promozione è legata alla telefonia mobile ed è riservata ai nuovi clienti che decidono di cambiare operatore optando per PosteMobile, gestore nato nel 2007 e che attualmente conta circa 5 milioni di utenti.

In particolare, la nuova offerta di PosteMobile permette di attivare una nuova Sim con una tariffa mensile pari a 5,99 euro. Per attivarla è possibile recarsi in uno dei numerosi uffici postali distribuiti su tutto il territorio nazionale, dove è possibile anche chiedere tutte le informazioni in merito, o collegandosi sul sito internet di Poste Italiane nella pagina dedicata alle offerte per la telefonia mobile.

Postemobile, torna l’offerta “Creami Extra WOW 50”: cosa prevede la tariffa

Torna una delle offerte più apprezzate per quanto riguarda la telefonia mobile. Stiamo parlando di “Creami Extra WOW 50” lanciata dall’operatore PosteMobile per i nuovi clienti che scelgono l’operatore del Gruppo Poste Italiane, ma anche per i titolari di partita IVA.

La promozione include Sms e chiamate illimitate e 50 Gb di navigazione in 4G+ fino a 300Mbps al mese al costo di 5,99 euro mensili. I Giga inclusi nella tariffa, come ricorda il gestore, possono essere anche utilizzati in hotspot per navigare con altri dispositivi. Inoltre, “Creami Extra WOW 50” include anche i seguenti servizi senza costi aggiuntivi: “Ti cerco” (per sapere chi ha chiamato quando il telefono era spento o irraggiungibile); “Richiama ora” (per sapere quando una persona che abbiamo chiamato è di nuovo raggiungibile); avviso di chiamata; controllo del credito al numero 401212.

L’attivazione può essere richiesta recandosi in ufficio postale o sul sito di Poste Italiane, nella pagina dedicata. In quest’ultimo caso, la nuova Sim verrà spedita direttamente al domicilio del cliente senza costi di spedizione. Per i clienti titolari di partita Iva l’attivazione può essere effettuata solo in ufficio postale. Il costo di attivazione di “Creami Extra WOW 50” è pari a 20 euro (10 euro per la nuova Sim e 10 euro per la prima ricarica ed il primo canone della tariffa).

I costi per il rinnovo mensile dell’offerta verranno addebitati direttamente sul credito residuo presente sulla Sim. In caso di credito insufficiente, sino al rinnovo dell’offerta, il piano passerà a 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per ogni Sms e 2 euro al giorno per 500 Mb di navigazione, costo previsto anche ad esaurimento dei 50 Gb.