Prima l’uovo o la gallina finalmente la risposta che non ti aspetti

Uno dei misteri a cui ancora oggi si cerca di rispondere riguardo cosa sia nato prima tra la galline e l’uovo. Ecco la risposta definitiva secondo gli esperti.

Da sempre si tenta di dare una riposta ad una domanda che per molti sembra impossibile da trovare. Proprio a tal proposito, un gruppo di scienziati ha voluto cimentarsi in questa ardua impresa cercando di svelare un mistero che dura ormai da sempre.

Di seguito vi forniamo la risposta definitiva al quesito, una risposta che in molti stavano attendendo e che grazie ad alcuni esperti è finalmente arrivata. Iniziamo col dirvi che si tratta di informazioni particolarmente interessanti e che dunque meritano di essere approfondire.

Gallina e uovo, chi è nato prima?

Come già accennato sopra, un gruppo di scienziati si è cimentato nell’impresa di rispondere ad uno dei quesiti più diffusi in assoluto. Esso riguarda chi, tra l’uovo e la gallina, sia nato prima. Senza ombra di dubbio è una domanda che affligge l’umanità da sempre e a cui nessuno era ancora riuscito a dare una risposta.

Grazie ad un gruppo di ricercatori della School of Earth Sciences dell’Università di Bristol è stato possibile giungere a risultati concreti, una verità che in tanti aspettavano. Ad essa si è arrivati analizzando più di 50 pecie fossili e quai 30 peci viventi. Nello specifico, il gruppo di ricercatori ha operato una suddivisione tra ovipari e vivipari. Nel primo caso si indicano gli animali che depongono le uova, nel secondo caso si fa riferimento agli individui che partoriscono altri esseri viventi già formati.

A tal proposito, va detto che si è riusciti a comprendere che gli antichi antenati delle galline, nell’effettivo, potrebbero non aver deposto le uova come invece si è sempre pensato. In poche parole, pare si sia trattato di specie vivipare che vissute milioni e milioni di anni fa partorivano i propri simili già completamente formati. Alla luce di quanto appena detto, gli scienziati hanno voluto concentrare la loro attenzione proprio u tale aspetto, arrivando ad una conclusione che lascia molti sconcertati.

La conclusione a cui sono giunti gli esperti

La conclusione a cui è giunta il gruppo di scienziati in esame è che sia nata prima la gallina dell’uovo. Tale risposta nasce dalla coperta che esistevano antenati dei polli che non deponevano le uova, dando dunque alla luce esseri viventi già forma. In assenza della pratica di deporre le uova, quindi, è chiaro che l’idea che sia nata prima la gallina finisce per farsi spazio, ponendo fine ad un quesito che è durato per un tempo davvero molto lungo.

Com’è ovvio il risultato a cui sono giunti i ricercatori è da ritenersi ancora da approfondire. Il quesito in oggetto infatti merita di essere indagato ancor più nel dettaglio anche se pare sia più che plausibile la direzione assunta dalla ricerca.