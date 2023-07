Proteggi il tuo pelosetto dal colpo di calore, se vuoi evitare la clinica veterinaria

Il colpo di calore può essere estremamente pericoloso per il tuo pelosetto: ecco tutto ciò che c’è da sapere riguardo a come evitare la clinica veterinaria.

Il colpo di calore è un fenomeno molto frequente nei cani e nei gatti soprattutto se non si mettono in atto gli accorgimenti necessari per proteggerli. In particolare, va sottolineato il fatto che in presenza di alcuni errori è possibile aumentare le probabilità di andare incontro al fenomeno in questione.

I rischi a cui possono andare incontro i nostri amici a 4 zampe sono davvero tanti tra cui il collasso e in alcuni casi persino la morte. Ciò detto, di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere riguardo al colpo di calore ne cani e nei gatti.

Colpo di calore, ecco come evitarlo

Il caldo eccessivo può avere conseguenze serie sugli animali domestici, in particolare, su gatti e cani. Tra queste c’è senza ombra di dubbio il colpo di calore che tra l’altro si manifesta con alcuni sintomi ben precisi. In particolare, si può verificare confusione, agitazione, mal di testa, nausea, pelle arrossata, vomito e così via.

Ciò detto è chiaro che questa sintomatologia è più frequente in presenza di temperature particolarmente elevate che difatti causano la respirazione affannosa come anche stanchezza e difficoltà nello svolgere i movimenti. Di conseguenza, è importante intervenire in maniera mirata sul fenomeno in modo tale da evitare di mettere in pericolo finanche la vita del nostro amico a 4 zampe. Tanto per cominciare, va detto che in presenza di una temperatura corporea sopra i 40 gradi il rischio di un colpo di calore è elevata con tutte le conseguenze del caso sul sistema nervoso, gastroenterico, al fegato, al cuore.

Oltre a ciò è importante sapere che tra gli accorgimenti da adottare per non correre rischi è evitare di far uscire in nostri amici pelosetti nelle ore più calde optando invece per passeggiate mattutine o serali, quando l’aria solitamente è più fresca.

Altre informazioni da conoscere

Si sconsiglia inoltre di lasciare il proprio animale domestico in macchina sotto al sole perchè potrebbe rivelarsi una pratica particolarmente pericolosa. Il consiglio inoltre è quello di lasciarlo riposare in zone sufficientemente ombrate. In riferimento all’alimentazione, si consiglia di prediligere un’alimentazione umida che possa dunque fornire il giusto grado di idratazione al corpo.

In conclusione, bisogna precisare che solitamente i colpi di calore sono più frequenti nei cani in quanto i gatti tendono ad avere una maggiore capacità di termoregolazione. Essi, infatti, sono in grado di cercare da soli un posto al riparo dal sole e dunque all’ombra. Ad ogni modo, in presenza dei sintomi di cui sopra, è fondamentale contattare il medico veterinario che attuerà tutti gli interventi del caso.