Quale corsia occupi in autostrada, ecco le regole del codice della strada

Le regole per viaggiare in autostrada sono rigide. Se non le segui rischi una dura sanzione. Ecco quali sono.

Molte famiglie italiane in queste settimane hanno lasciato le proprie città per partire per le proprie vacanze. Le mete predilette, ovviamente, sono il mare e le città d’arte. In tanti decidono di non andare all’estero e scoprire le vacanze italiane. E in questo caso, piuttosto che prendere aereo o treni, decisamente più costosi soprattutto se ci si deve spostare con tutta la famiglia, in molti scelgono di partire a bordo della propria automonile per u lungo viaggio in macchina.

Le autostrade del paese sono piuttosto trafficate. Centinaia di persone ogni giorni transitano da nord a sud. Va da sé che in questo periodo le autostrade sono particolarmente trafficate. In base ai giorni e ai momenti, si possono trovare code lunghe ore. Anche perché molti dimostrano di non conoscere alla perfezione le regole da seguire in autostrada.

Autostrade sempre più trafficate

Le autostrade in generale hanno due carreggiate, una con un senso di marcia opposto all’altra. Le carreggiate sono composte in più corsie. Questo, in teoria, dovrebbe migliorare la fluidità del traffico e di conseguenza anche la sicurezza per i guidatori che circolano in autostrada.

La normativa prevede che in autostrada si possa viaggiare ad una velocità massima di 130 chilometri orari, che possono diventare 150 sulle autostrade a tre corsie più una di emergenza. Quello che molti non sanno è che il Codice della strada oltre a fornire le regole sulla velocità fornisce anche le linee guida necessaria per districarsi nel modo giusto tra le diverse corsie dell’autostrada. Ecco come dovete comportarvi quando vi trovate a dover guidare in autostrada.

Come occupare le corsie

In una carreggiata a due o più corsie, la regola dice che ci si debba spostare nella corsia più libera a destra. Mentre quelle che rimangono sulla sinistra sono destinate al sorpasso. Non sono ovviamente le uniche regole sulle carreggiate.

Potrebbe apparire scontato specificarlo (ma non lo è), ma è vietato nel modo più assoluto invertire il senso di marcia o superare lo spartitraffico. Non si può ovviamente percorrere la carreggiata in senso opposto. E’ inoltre vietato fare retromarcia, salvo nelle aree di servizio per le attività di parcheggio. Non si può circolare sulle corsie di emergenza.

Una violazione delle norme di occupazione delle corsie non solo rappresenta un problema per la sicurezza generale, ma può portare ad una sanzione che da 41 euro arriva sino a 168. Le pene possono anche salire in caso di sanzioni più gravi. In caso di circolazione nella corsia di emergenza per esempio si rischia la sospensione della patente sino a 6 mesi.