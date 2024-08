Queste 4 marche di acqua vendute in Italia sono senza pesticidi

La presenza variabile, ma sempre inferiore ai limiti legalmente consentiti dei pesticidi, è stata riscontrata in uno studio in ben 14 marchi sui 18 analizzati.

Andiamo a vedere quali sono nel dettaglio.

Tra quelli che risultano presentarne figurano nomi notevoli come Sant’Anna naturale, Lete effervescente naturale e S.Pellegrino frizzante naturale.

Nonostante la presenza dei pesticidi sia ben al di sotto della soglia massima stabilita dalla legge (0,1 microgrammi al litro per il singolo prodotto fitosanitario e 0,5 microgrammi al litro per la loro somma), il confronto con i quattro marchi successivamente citati pone una riflessione sulla qualità dell’acqua che quotidianamente consumiamo.

Secondo recenti statistiche, gli italiani si confermano i maggiori consumatori europei di acqua minerale in bottiglia, posizionandosi al secondo posto a livello mondiale dopo i messicani.

La vasta gamma di marche e varietà disponibili sul mercato rende la scelta non sempre semplice, influenzata da gusti personali, condizioni di salute e preferenze di confezionamento.

Nonostante gli sforzi normativi volti a garantire la sicurezza dell’acqua potabile attraverso l’imposizione di limitazioni sui livelli massimi consentiti delle varie sostanze nocive, alcune contaminazioni possono verificarsi direttamente presso le fonti naturalmente o come conseguenza dell’esposizione ambientale alle pratiche agricole circostanti. Pertanto è cruciale effettuare controllori regolari ed estesi su tutti i lotti produttivi per assicurare la conformità ai parametri sanitari stabiliti e offrire così ai consumatori un prodotto sicuro e affidabile.

Gli unici 4 marchi di acqua senza pesticidi

Tuttavia, il recente test condotto da Il Salvagente ha rivelato che non tutte le acque sono uguali: su 18 marchi analizzati, solo 4 sono risultati privi di pesticidi.

Queste acque sono: Acqua Panna naturale, San Benedetto Ecogreen naturale, Evian naturale in vetro e Fonte essenziale naturale. Sebbene quest’ultima presenti un’elevata concentrazione di minerali – fattore che potrebbe non renderla adatta a tutti – è importante sottolineare l’assenza totale sia di pesticidi che di nitrati in questi quattro prodotti.

L’utilizzo dei pesticidi nell’agricoltura è una pratica diffusa per proteggere le colture dagli organismi nocivi; tuttavia questo comporta inevitabilmente una contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

La legislazione vigente impone limitazioni rigorose sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari e sui livelli massimi consentiti nelle acque potabili proprio per minimizzare i rischi sulla salute umana.

È fondamentale quindi mantenere un monitoraggio costante delle sostanze presenti nell’acqua imbottigliata attraverso analisi dettagliate che permettano ai produttori di intervenire tempestivamente riducendo le tracce residue.