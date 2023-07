Risparmia la bolletta, cerca il pulsante segreto della tua lavatrice, vai in vacanza con questo trucchetto

Con questo rimedio risparmi davvero moltissimi soldi. Potrai andare anche in vacanza. Ecco come risparmiare sulla bolletta.

Negli ultimi mesi i costi delle bollette sono aumentati davvero a dismisura. Riuscire a risparmiare è diventata dunque un‘esigenza per tutti i cittadini italiani, che in caso contrario si trovano a dover pagare bollette davvero salatissime. Tra gli elettrodomestici che consumano di più c’è sicuramente la lavatrice.

Anche sulla lavatrice, però, è possibile risparmiare. Ci sono dei metodi infatti per consumare il meno possibile. In primis, accenderla solo se il carico è pieno. Controllare poi se avete una tariffa dell’energia a fascia oraria, e accenderla nell’ora dove i consumi sono minori. Poi controllare i programmi, e scegliere quello più funzionale.

C’è però un altro fattore che spesso viene sottovalutato ma che invece è davvero importanti ai fini del risparmio.

L’importanza della manutenzione

La manutenzione è davvero importantissima. Avere una lavatrice che funziona perfettamente è infatti fondamentale anche per i consumi. Pulire filtro e vaschetta è fondamentale per avere intanto un bucato pulito e profumato, ma anche per far si che la lavatrice non si sforzi e sia in buone condizioni.

Per questo è importante assicurarsi che la lavatrice sia sempre pulita e ben tenuta. Per farlo, c’è un “pulsante segreto” che molti ignorano ma che invece dovreste tenere bene a mente. Grazie a questo riuscirete ad ottenere una manutenzione perfetta e i consumi a fine mese vi ringrazieranno davvero.

Il bottone magico

Pulire la vaschetta della lavatrice può sembrare difficile. Arrivare anche negli angoli più remoti all’apparenza non è semplice. In realtà invece c’è un metodo che semplifica davvero molto le cose.

Nella parte superiore, vicino a dove si mette il detersivo, c’è infatti un pulsante spesso ignorato che permette di togliere la vaschetta. In questo modo, sarà possibile pulirla in tutta comodità e senza tralasciare nessun angolo. Fate attenzione quando la togliete, tirando troppo forte potrete romperla. Una volta tolta, potete sceglierle se immergerla in una bacinella o pulirla con un semplice panno. Potete usare normali detersivi ma anche prodotti naturali.

Una volta che sarete soddisfatti del risultato e che tutti i residui di detersivo e sporco accumulati nella vaschetta sono stati eliminati potete inserirla nuovamente al suo posto. Il risultato sarà davvero ottimo e la vostra lavatrice funzionerà molto meglio, permettendovi di consumare meno e di avere capi più puliti e profumati