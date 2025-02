Risparmiare con Amazon: solo chi conosce questi trucchi di shopping lo fa davvero

Fare shopping su Amazon è un’abitudine di molti italiani: lo shopping online offre diverse possibilità di risparmiare, ma non tutti ne sono a conoscenza.

Sono bastati pochi anni per assistere al netto passaggio dallo shopping nei negozi fisici a quello online. Gli ecommerce e i market hanno preso gradualmente piede, imponendosi nelle abitudini dei consumatori. Recarsi in uno store implica il dover affrontare, ancor più in alcuni periodi dell’anno come le festività, lunghe code alla cassa.

A ciò si aggiunge anche l’orario di apertura e chiusura prestabilito e la scelta molto più limitata di prodotti. In questo contesto, Amazon si è imposto come una delle realtà più note ed utilizzate a livello globale. La vastità di categorie offre una scelta infinita per chi compra, spaziando dai libri alla casa, fino all’abbigliamento, alla tecnologia e ai servizi di intrattenimento.

Ad invogliare non è soltanto l’impeccabile assistenza clienti e la possibilità di approfittare dei frequenti periodi di sconti, che si ripetono puntualmente. Esistono molte più opportunità di risparmiare di quanto si possa immaginare. Piuttosto che comprare su Amazon in modo inconsapevole, è bene conoscere ogni possibile trucco per usufruire al meglio delle sue potenzialità. Acquistando in modo intelligente si otterranno numerosi vantaggi. Il portafoglio ringrazierà.

Tutti i modi più intelligenti per risparmiare su Amazon

Si naviga tra i tanti prodotti in vendita su Amazon in occasione del Natale, quando si deve scegliere un regalo di compleanno dell’ultimo minuto, o per le più comuni esigenze quotidiane. Per alcuni il colosso di Jeff Bezos è un valido alleato perfino nella spesa alimentare, che permettere di ricevere in casa propria tutto ciò di cui si ha bisogno senza doversi recare al supermercato. L’ecommerce più famoso del mondo è sempre a portata di mano, ma spesso non si usa nel modo giusto.

É possibile risparmiare notevolmente ad esempio, chiedendo una consulenza mirata ad Alexa. Chi possiede questo dispositivo potrà interrogarlo sulle offerte in corso al momento. Alexa risponderà prontamente elencando le migliori offerte e gli sconti disponibili su Amazon.

Il modo migliore per usufruire di tutte le potenzialità di Amazon è approfittare dei servizi inclusi. Nel caso dell’iscrizione Prime si ha accesso a tantissimi vantaggi. Non soltanto si otterranno spedizioni gratuite e garanzie di consegna in tempi rapidi, ma si potrà approfittare della visione di film e serie tv inclusi su Prime Video. Si può inoltre prendere in prestito libri da leggere sui propri dispositivi con Kindle Prime Reading e ascoltare musica con Prime Music.

Naturalmente in assenza di iscrizione a Prime, è importante valutare con cura la spedizione preferita al momento dell’acquisto. Alcune opzioni, seppur con tempi più lunghi, potrebbero risultare molto più economiche rispetto ad altre. Approfittare dei Coupon è un segreto in più. In alcuni casi, su un prodotto si presenta la possibilità di applicare uno sconto speciale.

Basterà dunque osservare bene l’annuncio, assicurandosi di cliccare sulla casella bianca prima di mettere nel carrello. Il prezzo verrà modificato prima del pagamento. Amazon offre ai suoi clienti poi, il programma “Iscriviti e Risparmia”. Aderendo a questa iniziativa si accede a sconti tra il 5% e il 15% oltre che alla consegna gratuita su alcuni prodotti. L’iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento. Fare acquisti su Amazon non sarà più lo stesso.