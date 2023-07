Rivoluzione social: cosa succederà ad Instagram e Tik Tok?

Rivoluzione nel mondo dei social network. Anche Instagram e Tik Tok saranno coinvolti? Cosa sta succedendo.

I socia network sono parte fondamentale delle nostre vite. Li utilizziamo per le nostre attività lavorative, per tenerci in contatto con amici e conoscenti, per mantenere una sorta di diario dei ricordi con le nostre foto o le attività che di volta in volta facciamo. Sono, insomma, ormai uno dei punti fermi e dei principali modi utilizzati oggi per comunicare. Sono anche però estremamente soggetti a cambiamenti.

Da quando sono entrati a far parte delle nostre vite, i social network hanno mostrato di seguire in un certo senso i pattern della moda. E come essa, di essere effimeri per definizione. Ogni epoca, insomma, ha il suo social network. Non è raro che piattaforme famosissime in passato, basti vedere MySpace, o Snapchat, con il tempo siano state via via sorpassate dai vari Facebook e Instagram e siano con il tempo scomparsi dai radar.

Instagram e Tik Tok a rischio?

Nonostante Facebook e Twitter (nonostante la recente rivoluzione di Elon Musk, che ha deciso di ribrandizzare la piattaforma chiamandola X e dicendo addio all’iconico uccellino) abbiano mostrato nel tempo una certa longevità, oggi ad essere più amati dai giovani sono sicuramente Instagram e Tik Tok. Tra divertenti video, storie, foto e reel le due piattaforme si contendono la fetta di pubblico più giovane.

È complicato però riuscire a tenere il passo con i cambiamenti della nostra società, e con le piattaforme concorrenti che promuovono sempre nuove funzioni e modifiche, Instagram e Tik Tok stanno presentando ai propri milioni di utenti importanti novità. Che sia per loro l’inizio della fine?

Le novità di Instagram e Tik Tok

Per tenere il passo delle novità proposte da Twitter, anche Instagram e Tik Tok stanno attivando nuove funzioni nelle loro piattaforme. Su Tik Tok, per esempio, sarò presto possibile riuscire anche a scrivere post di solo testo, mentre Instagram ha attivato la funzione abbonamenti a pagamento che consentirà agli influencer di creare contenuti solo per una ristretta cerchia di utenti.

Ovviamente, le novità hanno diviso il pubblico, tra chi è felice del cambiamento e chi pensa che invece si vada a perdere quella che è l’originale identità dei social network. Sarà un modo di solidificare il proprio dominio oppure l’inizio della fine per Instagram e Tik Tok?