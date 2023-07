Roma Caput Mundi: quali sono i 20 migliori ristoranti in città che ti fanno risparmiare?

Roma è nota per i suoi monumenti ma non tutti sanno che è in grado di offrire un’esperienza culinaria unica senza spendere un patrimonio. Ecco quali sono i 20 migliori ristoranti in città.

Roma è sicuramente una delle città più belle d’Italia per via dell’enorme patrimonio culturale e storico che ha da offrire agli avventori. Coloro che si recano a visitare la città, però, devono sapere che qui è possibile anche vivere un’esperienza culinaria unica senza spendere una fortuna.

A conferma di ciò, di seguito vi forniamo un elenco dettagliato di quelli che risultano essere i migliori 20 ristornati della città. Si tratta di informazioni particolarmente utili che vi consentiranno di vivere dei momenti davvero indimenticabili, alla scoperta di sapori più unici che rari.

Roma, i migliori 20 ristoranti della città

Sono tanti i piatti tipici della tradizione romana. A tal proposito, i visitatori che si recano a Roma devono sapere che è possibile scegliere tra un gran numero di ristoranti che consentono di andare alla scoperta di sapori davvero unici.

Da citare è Seu Pizza Illuminati che si distingue per l’ampia varietà di pizze proposte. Tra queste ce ne sono alcune davvero particolari e creative con ingredienti come zabaione e liquirizia. Sempre gli amanti della pizza non possono non visitare la Pizzeria De Remo, aperta solo la sera. Oltre ad un’ampia scelta di pizze è possibile gustare supplì di riso, antipasti e crocchette. Da citare poi sono gli antipasti come, ad esempio, i fritti davvero appetitosi.

Poi c’è il ristorante Roscioli che si trova nei pressi di Campo dei Fiori e propone piatti tipici romani, con un assortimento di formaggi e salumi di tutto rispetto. Non si può non visitare anche Coromandel dove vengono proposti pancake, torte, uova come anche piatti creativi. Tra questi vanno citati il maialino da latte arrosto con bok choy con la salsa di cipolle in agrodolce. Nell’elenco non può mancare anche l’Enoteca La Torre dove vengono serviti piatti che contengono ingredienti tipici della tradizione culinaria del Sud Italia o ancora Santo Palato che si distingue per l’offerta di piatti a base di carne come anche per l’ampia scelta tra oltre 800 vini.

Se siete alla ricerca di un ristorante a conduzione familiare dove la gentilezza e la cordialità la fanno da padrone e dove soddisfare ogni esigenza del palato, Mulino ai Quattro Venti è ciò che fa per voi. Qui, infatti, è possibile scegliere tra piatti a base di carne, di pesce, di verdure come anche tra dessert davvero molto deliziosi. Da citare è anche Va Do Roma dove si può scegliere tra piatti della tradizione culinaria romana, ma anche per piatti più internazionali come, ad esempio gli spaghetti con tartare di tonno o il pollo al curry.

Sempre per chi è alla ricerca di un ambiente accogliente, la scelta non può che ricadere sulla Trattoria Pennestri. Il menu rustico e raffinato al tempo stesso offre un’esperienza culinaria indimenticabile. Da citare è anche la deliziosa mousse al cioccolato che viene servita da un infuso di rosmarino e focaccia sarda. Sempre in ambito di trattorie va citata quella Da Cesare al Casaletto. Tra i vari piatti proposti vanno citati gli gnocchi fritti e la trippa romana, cucinata praticamente alla perfezione.

Infine troviamo l’Osteria Fernanda con i rigatoni con salsa dolce o anche le lumache e l’anguilla cucinate con grande maestria.

Altri ristoranti romani da visitare

Gli amanti dello street food, e in particolare del supplì romano, non possono non fare visita a Supplizio. Qui è possibile gustare piatti realizzati con ingredienti semplici ma estremamente gustosi. Sempre in riferimento al cibo di strada va citato anche Trapizzino che tra l’altro presenta diverse sedi nella città. In particolare, viene servito un sorta di sacchetto morbido riempito con ogni tipo di prelibatezze che si consiglia assolutamente di provare. Se invece amate gli hamburger, Hamburgeseria è ciò che fa al caso vostro. Ciascun hamburger è farcito con 5 ingredienti del luogo e oltretutto è possibile scegliere anche tra insalate, wrap e antipasti fritti.

Da ENZO AL 29 poi è un piccolo locale che si trova in via Trastevere. Qui vengono servite porzioni abbondanti di piatti preparati con estrema abilità. Si va dalle polpette alla carbonara, ai carciofi brasati. Per gli amanti della cucina all’avanguardia non può non essere citato anche ì Barred dove si trovano cibi freschi e vari come primi piatti molto insoliti. In riferimento alla carta delle bevande, essa comprende vini provenienti da ogni parte d’Europa.

Tra i migliori ristoranti di Roma c’è senza ombra di dubbio Mare Nostrum: in questo caso si tratta semplicemente di uno dei luoghi migliori dove gustare primi piatti a base di pesce a Roma. Mentre per un aperitivo o un pranzo a Roma, c’è Meccanismo Bar & Bistrot che si distingue per l’ampio menù che comprende insalate, cous cous, hamburger, pesce, carne e molto altro. Dal canto suo Ristorante Moma Roma offre piatti moderni come le lasagne con verdure e formaggio e i ravioli con baccalà e cipolle caramellate Mentre, infine, Marigold offre un menù che cambia ogni giorno e gli ingredienti sono sempre freschi.