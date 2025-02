Se hai i nonni contadini saprai di certo che in ogni giardino o terrazzo dev’esserci questa pianta (preziosa)

Per rendere il giardino o il terrazzo più belli, non può mancare questa pianta che, oltre ad abbellirlo, è preziosa per un altro motivo.

Chi ha la fortuna di avere un giardino o un terrazzo, sa che per renderli ancora più belli da vivere, soprattutto durante la bella stagione, non possono mancare piante e fiori. Ci sono tante specie fra cui scegliere, e con un po’ di cura e un minimo di “pollice verde” saranno sempre rigogliose e abbelliranno quello spazio esterno.

Molte piante, però, oltre ad allietare la vista e a “riempire gli spazi”, sono anche funzionali, nel senso che servono per qualche altro scopo molto prezioso come risolvere problemi comuni di chi ha un giardino o un terrazzo. Ecco perché non dovresti farti mancare questa pianta.

La pianta “preziosa” che non può mancare nel tuo giardino o terrazzo

Avere uno spazio esterno adiacente alla casa, come un giardino o un più comune terrazzo, è sicuramente una grande fortuna. Però, quanti animali e insetti disparati si possono avvicinare alle piante (per mangiarle, rosicchiarle e quindi, in sintesi, rovinarle)! Come se non bastasse, soprattutto nella bella stagione, questi stessi animali potrebbero trovare via libera per entrare facilmente in casa.

Gli animali più temuti sono i roditori, quindi i topi e i ratti. Non riesci a tenerli lontani con una classica trappola fatta con formaggio o colla e a niente serve anche usare lo spray più potente? Allora puoi dire loro addio semplicemente posizionando nel tuo giardino o terrazzo una pianta che loro detestano. Questo è il segreto di chi ha il pollice verde, ed anche dei nonni contadini, che lo tramandano di generazione in generazione.

Ti basterà interrare questa pianta che fra l’altro è anche molto bella da vedere ovvero il narciso. Originaria dell’Africa del Nord, questa pianta non supera i 70 cm e cresce però bene anche nelle zone mediterranee. È composta da un solo fiore con petali che possono essere di colore bianco o giallo. Nel fiore, nello stelo e nel bulbo è contenuta la licorina, una sostanza potenzialmente fatale per animali ed esseri umani.

Interrando semplicemente i bulbi di questa pianta nel tuo giardino o terrazzo, terrai lontani per sempre i roditori. Quello che ti servirà fare è posizionare il narciso intorno alle piante aromatiche o da frutto che in genere sono quelle che i roditori prendono di mira e mangiucchiano. Si può quindi concludere che il narciso è un repellente naturale tutto da provare se vuoi dire basta ai topi in circolazione nel tuo giardino e terrazzo.