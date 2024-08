Se prelevi più di questa cifra al giorno rischi un controllo del Fisco

In un’epoca in cui le transazioni finanziarie sono sempre più sotto la lente di ingrandimento delle autorità fiscali, molti italiani si chiedono quale sia il limite giornaliero di prelievo dal proprio conto corrente per non incorrere in controlli.

La questione è delicata e merita un’analisi approfondita della normativa vigente e delle pratiche bancarie.

La prima distinzione da fare riguarda i prelievi effettuati tramite ATM (bancomat). Qui, i limiti di prelievo giornalieri e mensili sono stabiliti direttamente dall’istituto di credito che ha emesso la carta. Generalmente, questi limiti variano dai 250 euro ai 1.000 euro al giorno, con un tetto massimo mensile che può raggiungere i 3.000 euro. Tuttavia, è possibile negoziare con la propria banca per adeguare tali limitazioni alle proprie esigenze finanziarie.

Quando si parla di prelievi direttamente allo sportello della propria banca, la situazione cambia radicalmente. In teoria, non esiste un limite massimo alla quantità di denaro che si può ritirare; tuttavia, è buona norma avvisare l’istituto in anticipo nel caso si necessiti di somme particolarmente elevate, principalmente per una questione logistica legata alla disponibilità immediata di contante nella filiale.

Quanto prelevare al giorno per non destare sospetti?

Nonostante le politiche interne delle banche possano variare ampiamente in termini di limitazioni sui prelievi giornalieri o mensili, esiste una soglia ben precisa imposta dalla normativa antiriciclaggio: i 10.000 euro mensili. Superando questa cifra nell’arco del mese (considerando la somma totale dei prelievi), le banche sono tenute a richiedere al cliente spiegazioni sul motivo del ritiro e a segnalare eventualmente l’operazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia.

Superare il limite dei 10.000 euro mensili nei prelievi non comporta automaticamente problemi legali o fiscali per il cittadino; tuttavia, attira sicuramente maggiore attenzione sulle proprie operazioni finanziarie. L’UIF può decidere di segnalare casi sospetti all’Agenzia delle Entrate o anche alla Guardia di Finanza per ulteriori indagini volte a scoprire potenziali casi di evasione fiscale o altre irregolarità finanziarie.

Pur non essendoci un vero e proprio “limite sicuro” quotidiano sotto il quale garantire l’assenza totale di sospetti da parte delle autorità fiscali – dato che molto dipende dal contesto individuale e dalla storia bancaria del singolo – mantenere i propri prelievi entro soglie ragionevoli e giustificabili appare come la strategia migliore per navigare senza intoppi nel complesso mondo della finanza personale.