Se vivi in questa Regione puoi avere uno sconto fino a 1.000 euro sul biglietto aereo, anche per l’estero

Con l’obiettivo di rendere i viaggi aerei più accessibili, il programma sperimentale introdotto offre un sostegno economico significativo per tutto il 2024.

Una Regione italiana ha lanciato un nuovo bando che promette di rivoluzionare il modo in cui i suoi cittadini viaggiano.

Questa iniziativa si pone come una risposta concreta alle esigenze di mobilità, facilitando gli spostamenti verso destinazioni all’interno dello Spazio Economico Europeo.

Il contributo offerto dal bando regionale è applicabile ai biglietti aerei con una tariffa pari o superiore a 100 euro per tratta. La particolarità di questo aiuto finanziario sta nella sua flessibilità: il rimborso varia in base all’importo del biglietto e al periodo dell’anno in cui viene effettuato il volo.

Per i voli prenotati e utilizzati tra il 14 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, è previsto un contributo che oscilla tra i 25 e i 75 euro, mentre dal primo luglio al termine dell’anno, il rimborso ammonta al 25% del costo del biglietto fino a un massimo di 125 euro.

Sconto 1000 euro sui biglietti: un’iniziativa per i residenti in Sardegna

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo programma della Sardegna è la sua inclusività.

Il bando copre tutte le tasse e le spese aggiuntive imposte dalle compagnie aeree, come per esempio quelle relative al bagaglio extra o ai servizi prioritari d’imbarco. Inoltre, l’aiuto economico è valido per voli diretti verso numerose destinazioni all’interno dello Spazio Economico Europeo, ampliando così le possibilità di viaggio per i residenti sardi.

Nonostante l’ampio raggio d’azione del bando, sono escluse dall’iniziativa quelle rotte che beneficiano già di tariffe agevolate grazie alla continuità territoriale. Questa scelta mira a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili concentrandosi su coloro che hanno maggior bisogno di supporto finanziario per viaggiare.

Le richieste di rimborso possono essere presentate fino al 31 marzo 2025, garantendo così ampio tempo per approfittare dell’iniziativa.

L’aspetto forse più sorprendente del nuovo bando regionale è rappresentato dalla generosità dei contributi massimi previsti: ogni residente può ottenere fino a un totale complessivo di mille euro nel corso dell’anno solare del 2024.

Tale cifra rappresenta una notevole opportunità per pianificare viaggi che altrimenti sarebbero stati proibitivi sotto l’aspetto economico.

Questa misura adottata dalla Regione Sardegna si presenta come una strategia innovativa ed efficace non solo nel facilitare la mobilità dei suoi cittadini ma anche nell’incentivare la scoperta e l’esplorazione dell’Europa in maniera più sostenibile ed economica.