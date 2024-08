Shein, allarme sostanze tossiche nei vestiti: attento a questi dettagli

La convenienza e la varietà di scelta offerte da piattaforme come Shein hanno conquistato milioni di consumatori, nonostante le polemiche.

Tuttavia, una recente indagine solleva preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza dei prodotti venduti dal gigante dell’e-commerce, specialmente in termini di abbigliamento e calzature.

L’analisi condotta ha preso in esame 21 articoli destinati a diverse fasce d’età: donne, uomini, adolescenti e bambini. Anche le scarpe non sono state trascurate.

L’allarme scaturisce dalla scoperta di una serie di sostanze potenzialmente nocive presenti nei tessuti e nei materiali utilizzati. Tra queste figurano amine aromatiche derivanti dai coloranti azoici, composti organoalogenati, sbiancanti ottici, PVC/PVDC/composti clorurati, oltre a elementi e metalli pesanti come cadmio, arsenico, antimonio e piombo.

Altre sostanze rilevate comprendono ftalati, dimetilformammide (un solvente organico), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), silossani nelle suole delle scarpe per bambini (D4,D5,D6), composti organostannici e formaldeide.

Allarme vestiti Shein: un’indagine rivela rischi per la salute

Oltre alla presenza di sostanze nocive, l‘indagine ha valutato anche la resistenza dei tessuti al sudore e alla saliva – fattori importantissimi considerando il contatto diretto con la pelle – così come la qualità dei vestiti dopo tre cicli di lavaggio secondo le indicazioni riportate sulle etichette.

Questo aspetto è fondamentale per garantire che i capi mantengano le loro caratteristiche nel tempo senza rilasciare sostanze dannose a seguito dell’esposizione all’acqua o al calore.

Le suole delle scarpe vendute su Shein sono state sottoposte a test specifici per valutarne la resistenza alla flessione. Questa prova è essenziale per assicurare che il materiale non si rompa o si deteriori facilmente durante l’utilizzo quotidiano, mettendo potenzialmente a rischio chi le indossa.

Infine ma non meno importante è stata l’analisi relativa alle condizioni dei lavoratori coinvolti nella produzione degli articoli venduti da Shein. Questo aspetto solleva questioni etiche significative riguardo alle pratiche adottate dall’azienda nell’ambito della sua catena di fornitura globale.

Questa indagine getta una luce preoccupante sui prodotti offerti da uno degli attori principali del mercato dell’e-commerce nel settore moda. I consumatori sono invitati ad approfondire ed essere consapevolmente critici nelle loro scelte d’acquisto online.