Sorpresa Che Dio ci aiuti 8, RAI anticipa la 1a puntata: ecco la data

Che Dio ci aiuti 8: data di uscita, cast e tutte le novità della nuova stagione.

I fan di Che Dio ci aiuti possono finalmente esultare: la serie tornerà su Rai 1 con l’ottava stagione, e la prima puntata andrà in onda in anticipo rispetto alle previsioni. Il nuovo capitolo della fiction più amata dagli italiani vedrà ancora protagonista Francesca Chillemi, che interpreterà nuovamente Suor Azzurra, alle prese con nuove sfide e inedite avventure. Questa stagione si preannuncia ricca di emozioni e cambiamenti, con una trama che porterà la protagonista a confrontarsi con situazioni mai affrontate prima.

Inoltre, l’introduzione di nuovi personaggi e il ritorno di volti storici della serie renderanno l’intreccio narrativo ancora più coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico sin dal primo episodio.

Quando esce Che Dio ci aiuti 8? La Rai anticipa la messa in onda

La data di uscita ufficiale di Che Dio ci aiuti 8 è stata confermata: la serie andrà in onda a partire da giovedì 27 febbraio 2025, in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30. Inoltre, gli episodi saranno disponibili in streaming su RaiPlay, permettendo al pubblico di recuperarli in qualsiasi momento.

L’anticipazione della messa in onda è stata accolta con entusiasmo dai fan, che aspettavano da tempo il ritorno della serie. La nuova stagione porterà cambiamenti significativi nella trama, con nuovi personaggi e un’ambientazione diversa dal passato.

In Che Dio ci aiuti 8, Suor Azzurra sarà al centro della storia, alle prese con una nuova realtà. Dopo gli eventi della stagione precedente, la protagonista si trasferirà a Roma per gestire una casa-famiglia, dove dovrà affrontare sfide inaspettate e relazionarsi con personaggi inediti.

Il cast della serie vedrà il ritorno di Valeria Fabrizi, che interpreterà nuovamente Suor Costanza, anche se con una presenza più ridotta rispetto al passato. Un’altra grande notizia per i fan riguarda il ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, che apparirà in alcuni episodi come guest star, regalando momenti di grande emozione.

Tra le new entry della stagione, ci sarà Giovanni Scifoni, che vestirà i panni di un medico dal carattere complesso, destinato a intrecciare le sue vicende con quelle di Suor Azzurra e degli altri personaggi principali. Il suo ingresso promette di aggiungere un elemento di novità alla serie, con dinamiche inedite e nuove relazioni da scoprire.

Dove vedere la serie e cosa aspettarsi

Gli episodi di Che Dio ci aiuti 8 saranno trasmessi ogni giovedì sera su Rai 1, con la possibilità di seguirli in diretta o di recuperarli successivamente su RaiPlay. Grazie alla piattaforma streaming, gli spettatori potranno rivedere ogni puntata e accedere a contenuti esclusivi legati alla serie.

La nuova stagione promette di essere ricca di colpi di scena, con storie profonde che affronteranno tematiche attuali e coinvolgenti. L’evoluzione del personaggio di Suor Azzurra sarà uno degli elementi centrali, mostrando il suo percorso di crescita e le difficoltà che dovrà affrontare nel suo nuovo ruolo.

Con una miscela di emozione, ironia e temi profondi, Che Dio ci aiuti 8 si prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano, mantenendo il suo posto tra le fiction più seguite e amate degli ultimi anni.