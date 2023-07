Telefono che non prende in vacanza, i trucchi per ritrovare il segnale

Se il vostro telefono non prende mentre siete in vacanza ecco cosa dovete fare. Con questo trucco ritrovate subito il segnale.

Sono tantissime le persone che, approfittando delle ferie dal proprio lavoro, decidono di lasciare la propria città per regalarsi qualche giorno di vacanza. Mare, città d’arte, montagna…l’importante è riuscire a staccare dalle fatiche dell’anno e ricaricare le batterie in vista del ritorno alla vita normale. Per quanto però la priorità in vacanza sia staccare dallo stress della vita quotidiana, c’è una cosa che certamente non possiamo lasciarci alle spalle: il telefono.

Il telefono è ormai una parte fondamentale delle nostre vite, anche quando si è in vacanza. C’è chi lo utilizza per sentire i propri cari, chi ne ha bisogno perché deve comunque sbrigare questioni lavorative anche a distanza, chi lo utilizza per organizzare la propria vacanza, utilizzandolo per avere mappe e indicazioni su come raggiungere un determinato conto, o consigli su ristoranti in cui mangiare o ristoranti da fare.

Quando il telefono non prende

Cosa succede però quando si è in vacanza e il telefono non prende? Una eventualità non così improbabile, soprattutto se si va in posti particolarmente lontani. Può essere un vero problema, soprattutto se per esempio si deve chiamare un taxi o cercare il posto dove si deve andare, o se si deve fare una importante chiamata.

Ci sono però dei trucchi che permettono di trovare la linea abbastanza agevolmente. Ecco come si può riuscire a fare prendere il proprio cellulare anche dove c’è poco segnale. E’ davvero semplicissimo. Basta poco per riuscirci.

Cosa fare se il telefono non prende

Intanto bisogna accertarsi di avere lo smartphone perfettamente funzionante, e assicurarsi che abbia una buona ricezione. In secondo luogo, si può verificare se l’operatore al quale siamo abbonati ha una buona ricezione nella zona dove dobbiamo andare. Ci sono infatti operatori che prendono più o meno bene rispetto ad altri.

Potete provare poi a attivare e disattivare subito la modalità aereo. In questo modo il cellulare potrebbe collegarsi ad una cella dove la ricezione è migliore rispetto a quella precedente. Assicuratevi di avere sempre il cellulare carico. Anche la batteria infatti può influenzare la ricezione del cellulare.

Provate a spostarvi per verificare se la ricezione migliora spostandovi un po’ più a lato. Infine, se già sapete di andare in una zona con segnale non ottimale potete procurarvi un ripetitore che migliorerà il vostro segnale.