Tempesta d’amore, brutte notizie: negli spoiler un evento drammatico

Gli spoiler delle prossime puntate di Tempesta d’amore portano brutte notizie per i fan: ci sarà un evento drammatico.

La seguitissima soap opera tedesca è arrivata ormai alla sua 21esima edizione e non smette di tenere gli appassionati col fiato sospeso. Nei prossimi episodi, un evento drammatico stravolgerà le vicende dei protagonisti: ci sono brutte notizie in arrivo e vedranno coinvolti due personaggi in particolare.

Tempesta d’amore è sicuramente tra quelle serie che, negli ultimi decenni, sono state in grado di appassionare il pubblico rimanendo sempre sulla cresta dell’onda. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire quali saranno gli sviluppi della soap e, dagli spoiler, possiamo dire che le puntate in arrivo saranno ricche di colpi di scena.

Tempesta d’amore, una dolorosa scoperta per i protagonisti: non ce l’ha fatta

Negli episodi in onda dal 17 al 21 febbraio, Eleni riceverà una terribile notizia. Negli appuntamenti precedenti, la giovane ha scoperto di essere incinta di Julian, proprio dopo aver preso la decisione di lasciarlo per Leander. Prima di parlare con il ragazzo, Schwarzbach è stata assalita da una forte nausea: un test di gravidanza ha confermato la dolce attesa.

Ora Eleni e Julian sono alle prese con la gravidanza e l’organizzazione delle loro nozze. Infatti la giovane, che fino a poco tempo prima era pronta a porre fine alla loro relazione, è finita col cambiare idea accettando la proposta di matrimonio di Julian. Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, tuttavia, i due dovranno fare i conti con un avvenimento a dir poco drammatico.

Schwarzbach si sentirà male e sverrà in preda al dolore. La ragazza verrà trasportata di corsa in ospedale, dove le verrà diagnostica una gravidanza extrauterina, causa della rottura di una tuba. Eleni subirà un intervento d’urgenza e, anche se si salverà, i medici non potranno fare nulla per suo figlio: il bambino che la giovane aspettava insieme a Julian non sopravvivrà.

Gli episodi in arrivo di Tempesta d’amore si concentreranno anche su Helene e la sua decisione di tornare in Africa da André. Werner la esorterà a non farlo e tutto prenderà una piega inaspettata quando le rivelerà, insieme a Robert, che l’uomo la sta tradendo da diverso tempo. Nel frattempo, Nicole dovrà vedersela con i suoi dubbi sui sentimenti di Michael.

La donna non pensa che quest’ultimo possa provare qualcosa nei suoi confronti, ma dovrà ricredersi quando si renderà conto dello sguardo pieno d’amore con cui la osserva. L’uomo, però, non è il suo unico “pretendente”: Robert, infatti, è intenzionato a ricucire il rapporto con lei. Quando Nicole rifiuterà la sua proposta di andare a convivere, tuttavia, prenderà la decisione sofferta di lasciare Fürstenhof e partire per l’Italia.