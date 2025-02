Ti preoccupi per i termosifoni? È evidente che non sai quanto ti costa questo elettrodomestico

Spesso si pensa, erroneamente, che ad impattare maggiormente sulle bollette siano solo i termosifoni, ma c’è un altro elettrodomestico che consuma di più: ecco qual è.

Quando fa freddo è necessario creare in casa una bella atmosfera calda e accogliente accendendo i termosifoni anche per diverse ore al giorno. Di conseguenza, si sa, si riceveranno delle bollette alte (visto che il costo dell’energia è sempre aumentato). Ma è sbagliato pensare che a gravare sulle bollette salate siano solo i termosifoni!

Ogni giorno in casa, infatti, si utilizzano degli elettrodomestici “energivori” che possono impattare non poco sui costi finali della bolletta. In effetti ce n’è uno in particolare che costa un bel po’. Ecco di quale si tratta.

L’elettrodomestico che consuma energia e costa più dei termosifoni

Frigorifero, forno, tostapane, aspirapolvere, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie: questi sono solo alcuni degli elettrodomestici più usati in casa ogni giorno, il cui consumo impatta non poco sui costi della bolletta. Infatti erroneamente si potrebbe pensare che i termosifoni siano quelli che fanno lievitare di più il costo della bolletta, ma non è così.

In realtà, da uno studio fatto da Facile.it sul consumo di elettricità di ogni elettrodomestico, si evince quali siano i consumi energetici annuali del nostro Paese. In particolare l’Italia è al sesto posto tra i Paesi UE come tariffa media: si parla di 0,378 €/kWh, inclusi tasse ed oneri. In Spagna, in Francia e in Ungheria si paga molto molto di meno.

Infatti in Italia, con una lavatrice di classe B, un anno di lavaggi (circa 220) costano 111 euro di corrente, contro i 68 euro in Francia e i 53 euro in Spagna. Secondo l’indagine il consumo di frigorifero costa agli italiani circa 193 euro all’anno mentre quello della lavastoviglie 92 euro (contro i 28 euro in Ungheria). In definitiva, pensare che a gravare sulle bollette di fine mese siano solo i termosifoni è profondamente sbagliato perché, come visto, gli elettrodomestici che si utilizzano ogni giorno, consumano davvero tanta energia e fanno spendere diversi soldi ogni anno.

Persino la TV, che ci fa compagnia dalla mattina alla sera, costa 49 euro all’anno (se accesa 4 ore al giorno). Così come il phon che, acceso 5 minuti al giorno, costa 23 euro. Alla fine dei conti una famiglia italiana spende ogni anno circa 1021 euro mentre, a parità di consumo (2700 kWh), in Spagna si pagheranno 492 euro e in Ungheria soli 313 euro.