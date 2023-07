Tina Cipollari irriconoscibile, il cambio look dopo l’ultima stagione di Uomini e Donne

Dopo l’ultima stagione di Uomini e Donne Tina Cipollari ha deciso di cambiare look: la storica opinionista è irriconoscibile.

Tina Cipollari ormai da tantissimi anni fa parte del noto programma in onda su Canale 5, Uomini e Donne. In veste di opinionista, non disdegna di dire la sua e di mostrare il suo temperamento forte. In verità la donna entrò nel dating show prima come corteggiatrice per poi entrare nelle grazie di Maria de Filippi che la volle come presenza fissa.

Ciò detto, in queste ore ha letteralmente sconvolto i fan uno scatto postato dall’opinionista sul suo profilo Instagram. Il cambio look della Cipollari infatti ha spinto molte persone ad esternare la loro sorpresa nel vederla così irriconoscibile.

Tina Cipollari cambio look, la foto che ha sconvolto i fan

Il dating show di Canale 5 Uomini e Donne da anni vede come presenza fissa Tina Cipollari. La donna infatti fa ormai parte del cast da più di vent’anni e da sempre si è contraddistinta per il suo carattere schietto e sincero. Questo lato del suo carattere però l’ha spesso e volentieri esposta agli attacchi degli haters. In particolare, alla Cipollari le sono criticati i comportamenti, talvolta ritenuti eccessivi e troppo irruenti. In ogni caso, non si può non convenire che ad oggi è proprio la sua personalità a favorire il coinvolgimento del pubblico al programma.

Al di là di questo, comunque, proprio in questi giorni Tina Cipollari si è mostrata sui social in una forma davvero smagliante, sconvolgendo letteralmente i suoi fan. La donna, infatti, ha postato uno scatto che rivela un cambio look che l’ha resa irriconoscibile rispetto all’ultima stagione di Uomini e Donne.

La Cipollari è apparsa in un completo plissettato di colore giallo limone e con i capelli raccolti. Al di là del suo abbigliamento però fin da subito gli utenti hanno notato il suo dimagrimento. L’opinionista infatti è praticamente magrissima, davvero irriconoscibile rispetto alla stagione appena passata.

Tornando al suo abbigliamento comunque, va detto che il cambiamento in esame è in atto ormai da qualche tempo. Nel corso degli anni infatti Tina Cipollari ha cambiato il proprio look, rivoluzionandolo in alcuni casi.

Il cambiamento di Tina Cipollari

Come già accennato sopra, nel corso delle varie edizioni è cambiato il suo modo di presentarsi al grande pubblico. In particolare, gli abiti sono sempre rimasti originali e piuttosto eccentrici, mentre è cambiata l’acconciatura.

Negli anni passati, infatti, Tina ha sfoggiato un’acconciatura mossa e riccia, in stile Marylin Monroe. Di recente, invece, ha deciso di sfoggiare un taglio profondamente diverso caratterizzato da una lunghezza che arriva alle spalle e una chioma liscia e scalata. Molto probabilmente il motivo di questo cambio look almeno nell’acconciatura è da ritrovare nella volontà di apparire più giovane e mostrare qualche anno in più.