Tina potrebbe lasciare Uomini e Donne: l’avvertimento di Piersilvio Berlusconi

Tina Cipollari lascia uomini e donne? Piersilvio Berlusconi non fa sconti. L’opinionista rischia l’esclusione.

I palinsesti televisivi per questa stagione hanno riservato diverse sorprese, soprattutto per quanto riguarda Mediaset. Dall’esclusione di Barbara d’Urso all’addio di Belen, l’azienda sta attuando una vera rivoluzione. Già nei mesi scorsi, Piersilvio Berlusconi aveva mostrato di volere “scrollarsi di dosso” le accuse di fare una televisione troppo “trash” e aveva ordinato una rapida correzione del tiro.

La prima “vittima” era stato il Grande Fratello, dove tra atteggiamenti, abiti e linguaggio era stato richiesto un immediato cambio di rotta con un rinforzo del regolamento e delle sanzioni per coloro che avessero continuato a lasciare il segno. Tra squalifiche fioccate e molta più attenzione a ciò che veniva detto, è stato chiaro a tutti che le cose a Mediaset sarebbe stata molto diversa. La cosa è stata anche confermata poi con l’Isola dei famosi, e con i casting delle nuove edizioni dei programmi, dove molte persone sono state scartate perché considerate troppo trash.

Uomini e donne nel mirino?

Stando alle ultime indiscrezioni, tra i programmi nel mirino di Piersilvio Berlusconi ci sarebbe anche Uomini e donne. In particolare, sarebbe una delle protagoniste più amate del programma condotto da Maria de Filippi a rischiare di scatenare l’ira del boss di Mediaset e a non rispecchiare le nuove politiche aziendali.

Tina Cipollari è una delle più amate dal pubblico. Il suo commenti divertenti e i suoi eccessi divertono il pubblico e intrattengono. Eppure, l’opinionista regina della TV spesso passa il segno, con commenti e scenate piuttosto colorite, che poco rispecchierebbero il nuovo corso Mediaset. Quale sarà il suo futuro?

L’avvertimento di Piersilvio Berlusconi

Secondo le indiscrezioni, Piersilvio Berlusconi avrebbe fatto recapitare a Tina Cipollari un chiaro avvertimento. Il leader di Mediaset si sarebbe detto disposto a confermarla tra i volti dell’azienda e tra i protagonisti di Uomini e donne, a patto che quest’ultima riesca a controllarsi e a regolare il suo comportamento.

Certi atteggiamenti, avvisa Piersilvio, non saranno più tollerati. Se Tina non riuscirà a controllarsi, l’azienda sarà costretta a prendere provvedimenti anche su di lei. Berlusconi sembra convinto a proseguire verso questo nuovo corso aziendale, ma gli ascolti gli daranno ragione? Sono in molti a pensare che sebbene una regolata fosse d’obbligo. troppe regole finiscano con il togliere mordente alle trasmissioni ed eliminare quel sano trash che sin dalle origini dell’azienda ha fatto la fortuna di Mediaset.