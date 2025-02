Tradimento, Oylum si sente male: la verità la sconvolge (spoiler dalla Turchia)

Gli spoiler dalla Turchia di Tradimento rivelano che Oylum si sentirà male. La verità sconvolgerà la ragazza: ecco che cosa accadrà.

La diz turca è uno degli appuntamenti quotidiani più attesi dal pubblico di Canale 5 e va in onda dal 1° dicembre, quando è sbarcata in Italia in prima visione assoluta. Da quel momento in poi i telespettatori si sono subito appassionati alle vicende e ai colpi di scena che coinvolgono i personaggi protagonisti. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano momenti di tensione.

In Turchia le puntate della serie TV sono già giunte al termine e in questi giorni stanno venendo fuori alcune anticipazioni su ciò che bisognerà attendersi nei prossimi episodi di Tradimento. Gli spoiler rivelano che in questa prima stagione, la vita privata e sentimentale di Oylum subirà uno scossone dopo aver accusato un malore improvviso. La ragazza poco dopo scoprirà una notizia che la lascerà senza parole, una verità che la costringerà a fare una scelta importante.

Tradimento anticipazioni: Oylum scopre tutta la verità, adesso cambia tutto

I telespettatori di Tradimento sanno molto bene che in queste puntate Oylum è stata divisa tra due amori. Ha avuto una storia d’amore con Tolga, dal quale si è allontana dopo una serie di problemi familiari. In un momento di debolezza, la ragazza si è lasciata andare a un bacio con Behram, un evento che ha portato Tolga a lasciare Oylum, che ha iniziato una relazione con Behram, che è sempre stato innamorato di lei.

I gesti eclatanti di Behram non solo hanno freddato Oylum, ma hanno spinto Guzide a mettere in guardia la figlia e consigliarla di tirarsi indietro perché Behram non è il ragazzo giusto per lei. L’esperienza della giudice, infatti, l’ha portata ad avere sospetti nei ragazzi come Behram, ma Oylum ha rassicurato la madre su ciò che ha scelto per lei.

A cambiare tutto è quando Oylum accusa dei malesseri come nausea e vomito. Una situazione che la porterà a fare un test di gravidanza, che poi risulterà positivo. È così che scoprirà di essere incinta di Tolga. Al di là di quanto si potesse immaginare, il padre del bambino non sarà Behram, ma la verità è un’altra, visto che il bambino è stato concepito quando la figlia di Guzide stava ancora insieme a Tolga.

La verità sulla paternità del figlio di Oylum verrà a galla solo nel corso dei prossimi episodi, perché all’inizio Behram sarà convinto di essere il padre del bambino e sarà molto felice di mettere su famiglia con la ragazza.