Tutti gli antidolorifici naturali:ecco i cibi contro il dolore

Questi cibi sono degli ottimi anti-dolorifici naturali. Fanno davvero benissimo. Ecco quali sono. Provali anche tu.

Infiammazioni o traumi possono provocare un dolore davvero insopportabile. In questi casi, viene spontaneo prendere (ovviamente sotto consiglio medico) dei farmaci antidolorifici che possano alleviare la sofferenza e piano piano sfiammare la zona dolorante alleviando il dolore. Bisogna fare attenzione, però, a non abusare degli anti – dolorifici. Possono infatti provocare dipendenza e provocare problemi al nostro organismo se presi per un tempo troppo prolungato.

Se in alcuni casi è davvero impossibile fare a meno di prendere farmaci per via della serietà della situazione, altre volte invece si può cercare di alleviare il dolore con metodi naturali senza ricorrere all’utilizzo di medicine.

Il cibo come antidolorifico

Tra i rimedi naturali che possono aiutare ad alleviare la sintomatologia dolorosa c’è sicuramente l’alimentazione. Il cibo che finisce sulle nostre tavole ha molte proprietà nutritive. Tra queste, per alcuni alimenti, c’è anche l’avere sostanze che hanno effetto anti-dolorifico.

Mangiare questi alimenti può quindi aiutare ad alleviare le sofferenze. Inseriteli dunque nella vostra dieta per avere assoluti vantaggi. Ma quali sono i cibi che hanno questo effetto benefico?

Quali cibi hanno effetto antidolorifico

In soccorso arriva Tik Tok. Il noto social network, molto popolare tra i giovanissimi, è sempre in prima linea. Un utente della piattaforma ha voluto riassumere quelli che sono gli alimenti che al loro interno hanno proprietà antidolorifiche.

L’alimento da mangiare dipende ovviamente dal tipo di dolore che avete e dalla sede del sintomo. Se per esempio avete male alle orecchie, l’aglio può certamente fare al caso vostro. E’ un’ottimo anti-infiammatorio naturale.

Per il dolore alle articolazioni invece il cibo più adeguato è lo zenzero. L’uva ha invece un effetto davvero benefico in caso di mal di pancia. Se avete dolori muscolari potete affidarvi alla menta.

Se avete raffreddore e sinusite il cibo che fa per voi è il rafano. Se avete dolori all’endometrio scegliete l’avena. I chiodi di garofano sono perfetti per il fastidiosissimo mal di denti, mentre per un dolore cronico di tipo generico è ottima la curcuma.

Insomma, se avete dolore potete affidarvi anche a questi straordinari alimenti antinfiammatori, ricordando chiaramente che in caso di gravi problematiche non possono sostituire un farmaco né il consulto del medico. Sono però un ottimo aiuto per rimettervi in sesto nel più breve tempo possibile. Provare per credere