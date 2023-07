Twitter fuga di utenti | Il nuovo aggiornamento scatena il panico

Twitter, utenti in fuga. Insurrezioni per il nuovo aggiornamento. Cosa sta succedendo sul social network.

Quando Elon Musk ha acquistato il social network Twitter era facilmente pronosticabile che molte cose all’interno della piattaforma sarebbero cambiate. L’eccentrico miliardario della Tesla è noto per non essere banale, e per avere idee che nel corso del tempo sono state a dir poco discusse e criticate. Insomma, un ingresso “di fuoco” di Musk su Twitter are atteso da tutti.

In pochi, però, si sarebbero immaginati una rivoluzione così importante (e ampiamente criticata) da parte del miliardario. Sin dai primi giorni il rapporto tra Musk e gli utenti di Twitter è stato a dir poco burrascoso. La linea dell’imprenditore non ha per nulla convinto i milioni di abituali frequentatori della piattaforma, che si sono via via fatti sentire non solo direttamente su twitter, ma anche sugli altri social

Musk e Twitter, gli utenti contro il miliardario

Musk si era presentato con una importante mole di licenziamenti, l’azienda è stata totalmente riorganizzata in modo molto più essenziale. Una decisione che non ha decisamente fatto partire con il piede giusto il suo rapporto con gli utenti.

In aggiunta, questo ha portato diversi malfunzionamenti nella piattaforma, più volte lamentati dagli utenti. Negli ultimi mesi per via di modifiche, aggiornamenti, o semplici malfunzionamenti sono stati tantissimi i “down” segnalati su Twitter, che è spesso andato in palla o in errore. Insomma, gli utenti hanno trovato una piattaforma meno efficiente rispetto a prima, e la pazienza di aspettare la realizzazione del “progetto finale” di Musk non è stata poi moltissima.

In molti in questi mesi, chi per “protesta” verso le politiche di Musk, chi per stanchezza visti i malfunzionamenti hanno deciso di migrare verso altre piattaforme. L’ultimo aggiornamento però ha scatenato le ire degli utenti.

Twitter addio

Twitter non sarà più Twitter. Elon Musk ha infatti deciso di ribrandizzare il social ribatezzandolo “X”. Addio insomma a termini come “tweet” “twittare” e all’amato logo con l’uccellino, che per oltre un decennio hanno tenuto compagnia. Uno dei marchi più forti del mondo dei social, insomma, sparisce. Gli utenti, ovviamente, non hanno preso bene la notizia.

La maggior parte di loro definisce la gestione di Musk del social come nient’altro che “il capriccio e la provocazione di un miliardario annoiato” che ha rovinato una delle piattaforme più amate.

Tra le novità, anche quella sulla grafica: l’interfaccia scura sarà infatti di default. Il “dark twitter”, o per meglio dire il “Dark X”, sta insomma per arrivare. Le proteste degli utenti hanno però convinto Elon Musk, se non altro, a mantenere l’opzione di potere avere la grafica chiara. Insomma, la rivoluzione del miliardario continua.