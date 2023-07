Ventilatore acceso, potrebbe far male alla salute: i consigli per evitare di prendere la bronchite

Attenzione a tenere sempre acceso il ventilatore. Potrebbe fare mare alla salute. Ecco che cosa può succedere.

Con l’arrivo dell’estate il caldo diventa davvero insopportabile. Per fortuna esistono gli strumenti per riuscire ad affrontare la torrida afa. Tra i più efficaci c’è sicuramente il ventilatore. Grazie a questo indispensabile strumento, si riesce a ventilare la stanza in cui ci troviamo e a rendere le alte temperature decisamente più affrontabili. Attenzione però a tenerlo acceso tutto il tempo.

Spesso per il troppo caldo si è infatti costretti a tenere il ventilatore sempre acceso, per via dell’afa che diventa insopportabile non appena lo si spegne. Spesso si è costretti poi ad avvicinare l’apparecchio per avere un po’ di sollievo dalle alte temperatura. Pensateci bene però prima di farlo. Il ventilatore può infatti provocare diversi danni alla salute.

Attenzione al ventilatore

Il ventilatore può presentare infatti diversi rischi per la salute. In primis, stare vicino al ventilatore può facilitare la disidratazione. Questo può comportare un rischio ovviamente per la salute. Inoltre, soprattutto se si tiene acceso anche la notte, non è raro svegliarsi con il naso colante, un po’ di raffreddore, mal di gola o torcicollo. Insomma, li per li il ventilatore dà sicuramente molto sollievo e offre una tregua dal caldo insopportabile, ma si rischia di pagarne poi le conseguenze in seguito.

Non solo. Col ventilatore circolano più facilmente polvere e potenziali sostanze allergizzanti contenute nella polvere. Per chi soffre di allergie non è dunque l’ideale e può davvero dare fastidio. Questo ovviamente sono problematiche condivise anche da chi utilizza invece il condizionatore.

Ventilatore, come utilizzarlo

Ci sono dei piccoli accorgimenti per far si che il ventilatore non vi crei problemi. In primis, assicurarsi di non averlo messo troppo vicino. In secondo luogo, impostate la modalità rotazione e non quella fissa, in moco che l’aria non sia sempre su di voi. Puntatelo verso il basso o verso l’alto in modo che non arrivi direttamente a voi.

Controllate poi ovviamente che il ventilatore sia ben tenuto e pulito per non rimettere in circolo la polvere. In questo modo potrete utilizzare il ventilatore (che oltretutto è piuttosto economico e non impatta neanche troppo sulla vostra bolletta) senza che abbiate poi problemi di salute. Basta veramente poco per non soffrire il caldo e allo stesso tempo tutelare la vostra salute.