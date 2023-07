Ventilatore potente, il trucco che devi adottare: non spendi un euro

Per avere un ventilatore potente usa questo trucco. Basterà davvero pochissimo. Non spendi un euro.

In questi giorni in tutta Italia è scoppiato l’allarme caldo. Le temperature in tutte le città del paese stanno raggiungendo temperature davvero elevate. Il consiglio delle istituzioni è quello, soprattutto per le persone fragili, di evitare le ore più calde della giornata e di prendere precauzione per evitare problemi di salute. In molti, per sopperire al caldo torrido, si affidano alla tecnologia: ventilatori e aria condizionata sono i rimedi preferiti.

Con questo caldo, questi strumenti appaiono come l’unico rimedio per riuscire a sostenere temperature così elevate. Chiudersi in casa con il ventilatore è certamente una delle soluzioni utilizzate per combattere l’afa. Non sempre infatti questo si rivela un rimedio efficace in caso di grande caldo.

Il ventilatore non sempre funziona

L’aria condizionata ha costi davvero importanti e impatta molto a fine mese sulla nostra bolletta. Per questo molti prediligono il ventilatore, più tradizionale e decisamente più economico. Il ventilatore però non è altrettanto efficace. Se l’aria condizionata rinfresca l’aria, il ventilatore si limita a smuovere e a spostare l’aria che è già in circolo. Un rimedio che aiuta, certo, ma non sempre.

Se le temperature sono molto calde infatti il ventilatore si limiterà a spostare aria calda. Questo potrebbe non dare esattamente il sollievo sperato. C’è però un rimedio che a bassissimo costo aiuta a risolvere questo problema e a rinfrescare l’aria messa in circolo dal ventilatore. Ecco cosa dovete fare.

Il rimedio per rinfrescare il vostro ventilatore

Un metodo che funziona, soprattutto nelle ore meno calde, è posizionare il ventilatore in una porta o in una finestra che dà verso l’esterno, “sfruttando” così le correnti che vengono da fuori. In questo modo avrete certamente un sollievo maggiore.

Un altro rimedio è quello di riempire una bacinella con cubetti di ghiaccio e posizionarla di fronte al ventilatore. In questo modo l’aria spostata dal ventilatore sarà molto più fresca e non sarà così torrida. Se non avete una bacinella, potete sempre utilizzare una normale bottiglia. Mettetela dentro al freezer (con un po’ di sale nell’acqua) e aspettate che si congeli. A questo punto posizionatela davanti.

In questo modo, avrete dell’aria condizionata fresca e fatta in casa che vi aiuterà a superare il caldo insopportabile dei mesi estivi ad un costo nettamente inferiore. A fine mese le vostre tasche vi ringrazieranno