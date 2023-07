Vestiti ristretti in lavatrice: non buttarli | Il trucco della nonna è sempre efficace

Cosa fare quando i tuoi vestiti si sono ristretti in lavatrice? Non buttarli. C’è un rimedio della nonna che ti cambierà la vita.

Non c’è niente di peggio di aprire la lavatrice aspettando di trovare i nostri panni perfetti, puliti e profumati e senza macchia e scoprire invece brutte sorprese. A tutti, soprattutto all’inizio, quando non si ha esperienza con i lavaggi perché si è appena andati a vivere da soli o magari si è appena cambiata la propria lavatrice, è capitato di sbagliare un lavaggio. A volte magari è semplice distrazione o ci si è dimenticati di leggere l’etichetta del vestito che si è appena comprato.

I lavaggi mal riusciti sono una vera seccatura. Soprattutto che, come capita a volte, avete scoperto di avere rovinato uno dei vostri capi preferiti. Magari perché con il lavaggio lo avete ristretto e adesso non vi entra più ed è tutto rovinato. La prima reazione, oltre alla rabbia, è quello di buttare il capo pensando che tanto non possa più tornarci utile. Niente di più sbagliato. Può infatti ancora tornarvi utile.

Vestiti ristretti

Può capitare come detto di sformare i vestiti e restringerli. Questo avviene soprattutto se si sbaglia la temperatura al quale lavare i vestiti, impostandone una troppo alta, oppure se si mette in lavatrice un tessuto che invece andrebbe lavato a mano e che per errore abbiamo messo nel nostro apparecchio.

C’è un trucco però davvero utile che permette di salvare in extremis i vostri abiti. Ecco cosa dovete fare se per errore la lavatrice ha ristretto i vostri capi.

Come recuperare il bucato

Per far tornare il vostro bucato come prima dovrete sciogliere 20 grammi di bicarbonato in un litro di acqua calda. A questo punto, immergetevi il capo ed allungatelo con le mani. Dopo averlo lasciato in ammollo un’ora, lavatelo in un mix di acqua e aceto. I tessuti riprenderanno la forma originale.

Un altro rimedio è aggiungere all’acqua tiepida del balsamo per capelli. Lascialo immerso 20 minuti, poi tiralo fuori e allungalo con le mani cercando di dargli la forma naturale. Fallo asciugare al sole e guarda il risultato. Funziona davvero benissimo. Come detto, pensateci bene prima di buttare via il vostro abito ristretto. Potreste rimetterlo in sesto in davvero pochissimo tempo. Basta un po’ di pazienza e qualche vecchio rimedio della nonna.