Vuoi rimuovere le macchie nere dal ferro da stiro? Ecco come si fa

Se vuoi rimuovere le macchie nere dal ferro da stiro esiste un rimedio semplicissimo. Ecco come devi fare.

Il ferro da stiro è uno degli oggetti più utilizzati nelle nostre case. A nessuno piace uscire con i vestiti stropicciati. Una cosa, però, è ancora peggiore: uscire con i vestiti macchiati o doverli buttare perché rovinati e bruciati dal ferro da stiro. A volte, questo è semplicemente colpa di una abilità con il ferro non proprio esemplare. Altre volte, però, è invece colpa di un apparecchio non perfettamente funzionante.

Per avere un apparecchio perfettamente funzionante, è fondamentale mantenerlo nel miglior modo possibile. Assicurarsi che sia ben tenuto, che non venga lasciato abbandonato a sé stesso, e soprattutto che venga periodicamente pulito è fondamentale per avere un apparecchio perfettamente funzionante ed evitare che quando lo utilizzate questo finisca con il lasciarvi delle brutte soprese.

Le macchine nel ferro da stiro

Vi sarà capitato a volte di trovare la piastra del vostro ferro da stiro non perfettamente lucida come è quando lo si è appena comprato ma “rovinata” da macchie nere che, oltre che rovinarne l’estetica, possono diventare dannose anche per i nostri capi. Queste possono formarsi per diversi motivi. Possono infatti essere residui di tessuto, di amido, appretto, a volte di polvere. Se le trovate nel vostro ferro, non trascuratele.

Come detto, possono creare diversi problemi quando andrete a stirare. Ma niente paura. Non sarete costretti a buttare il vostro apparecchio. Infatti basta davvero pochissimo per pulire il vostro ferro, togliere le macchie e poterlo utilizzare in assoluta tranquillità senza alcun tipo di rischio. Il rimedio è semplicissimo.

Come togliere le macchie

Le macchie nere sul ferro possono essere tolte abbastanza semplicemente. Al di là delle loro cause, possono infatti essere considerate macchie di grasso. Per questo potete trattarle come tale e pulirle tranquillamente con acqua e sapone. Fate attenzione, ovviamente, a non farlo quando il ferro è ancora caldo, ma neanche quando è del tutto freddo. Aspettate quando il ferro, dopo essere stato spento, ha raggiunto una temperatura tiepida prima di passare il panno e levare via le macchie. Fate ovviamente attenzione a non utilizzare spugne abrasive che possono graffiare la piastra.

Se questo metodo non dovesse bastare, potete sempre ricorrere agli stick appositi per la pulizia del ferro da stiro che potete trovare comodamente in commercio. Come vedete è davvero semplicissimo.