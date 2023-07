WhatsApp, aggiornamento importantissimo: cambiano i messaggi a numeri sconosciuti

Whatsapp, arriva un nuovo aggiornamento sulla piattaforma. Modifiche per quanto riguarda i messaggi ai numeri sconosciuti.

Whatsapp è una delle piattaforme più utilizzate in tutto il mondo. L’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta (l’azienda di Mark Zuckerberg che controlla anche Facebook e Instrigram) conta milioni di utenti in tutto il mondo, ed è entrata a far parte in modo prepotente delle nostre vite.

Sono lontani i tempi in cui per contattare le persone a noi vicine si doveva mandare per forza il mitico sms, aspettare risposta e soprattutto consumare tutto il credito. Con una connessione internet e scaricando in modo totalmente gratuito Whatsapp, mantenere i contatti con le persone a noi vicine è davvero semplicissimo.

Dal lavoro alla vita privata, sino alla burocrazia e alle faccende più delicate. Oggi buona parte della nostra vita viene gestita da Whatsapp. Ecco perché gli sviluppatori dell’applicazione sono sempre al lavoro per far si che gli utenti possano avere il migliore servizio possibile e riuscire a gestire le operazioni nel modo più rapido.

Scrivere a numeri sconosciuti

Tra le lamentele che da lungo tempo gli utenti hanno manifestato nei confronti della piattaforma c’è anche il fatto che prima di poter mandare un messaggio ad una persona era necessario salvarne il numero in rubrica, a meno che non sia l’altra persona ad averci salvato e ad averci contattato in prima persona. Una vera scocciatura, se si pensa che capita di dovere mandare un messaggio a call center, numeri verdi, o contatti che non si utilizzeranno più e che non si ha interesse ad avere memorizzati.

In molti preferiscono avere una rubrica pulita, senza riempirla inutilmente di contatti non necessari. Finalmente, sembrerebbe proprio che Whatsapp e i suoi sviluppatori abbiano ascoltato le loro richieste e siano pronti a rispondere all’appello.

Il nuovo aggiornamento

WaBetaInfo, portale specializzato, ha anticipato la novità. Un nuovo aggiornamento entrerà in funzione nelle prossime settimane e permetterà di scrivere ai contatti non registrati in modo molto più pratico. Basterà infatti aprire una nuova chat e scrivere il numero al quale si intende inviare il messaggio, senza che sia necessario memorizzarlo nella nostra rubrica del telefono.

Comparirà un messaggio che avviserà che il numero inserito non è presente nei nostri contatti, ma si riuscirà tranquillamente a scrivere il messaggio. La funzione sarà disponibile sia per IOS che per Android. Basterà davvero pochissimo.