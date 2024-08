WhatsApp esultano gli utenti, cambia tutto: come saranno i nuovi messaggi

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica di proprietà di Meta, sta per introdurre un’innovazione che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti comunicano a livello globale.

Secondo le ultime rivelazioni da WABetaInfo, una piattaforma nota per monitorare gli aggiornamenti delle app, l’ultima versione beta di WhatsApp per Android ha svelato alcune funzionalità sorprendenti che hanno già iniziato a suscitare curiosità e qualche dubbio tra gli utenti.

La prima grande novità riguarda la traduzione automatica dei messaggi. Questa funzione permetterà agli utenti di tradurre non solo singoli messaggi ma intere conversazioni nella lingua desiderata direttamente all’interno dell’app. L’obiettivo è quello di semplificare e rendere più fluida la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse, superando quelle barriere linguistiche che spesso possono portare a fraintendimenti o difficoltà nel comprendere toni e sfumature.

Le lingue inizialmente supportate da questa nuova funzione includono inglese, arabo, spagnolo, portoghese brasiliano, russo e hindi. La tecnologia alla base delle traduzioni sarà quella del Live Translate di Google, attualmente disponibile sui dispositivi Pixel. Questo solleva interrogativi sulla disponibilità della funzione su altri dispositivi Android o su iPhone, ma apre anche interessanti prospettive sul futuro della comunicazione multilingue su WhatsApp.

WhatsApp Aggiornamento: Rivoluzione nella Comunicazione Globale

Un’altra innovativa caratteristica in fase di test è la conversione dei messaggi vocali in testo. Questa funzionalità si rivelerà particolarmente utile in contesti rumorosi o quando non è possibile ascoltare i messaggi vocali. Inoltre rappresenta un importante passo avanti verso l’inclusività per chi ha difficoltà uditive. Anche questa funzione opererà direttamente sul dispositivo grazie al download di un language pack specifico.

Di fronte a queste novità tecnologiche emergono naturalmente domande sulla privacy e sulla sicurezza delle comunicazioni. La preoccupazione principale riguardava il rischio che i messaggi criptati end-to-end potessero essere inviati a Google per la traduzione. Tuttavia, sia per la traduzione dei testi sia per la conversione dei messaggi vocali in testo, tutto avverrà direttamente sul dispositivo dell’utente attraverso l’utilizzo del language pack menzionato precedentemente.

Questo approccio garantisce che nessuna informazione lasci il telefono dell’utente e vada a terze parti esterne come Google o altre entità online; mantenendo così intatta la riservatezza delle comunicazioni criptate end-to-end secondo i principali standard di sicurezza impostati da WhatsApp.