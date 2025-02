WhatsApp, in arrivo la funzione che tutti aspettavano: esultano gli utenti

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno già lavorando ad un nuovo sistema che introdurrà una particolare funzione molto utile per le chat: tutto quello che c’è da sapere.

WhatsApp continua ad aggiornarsi in modo da arricchire l’esperienza degli utenti, che ormai hanno superato la soglia dei 2 miliardi a livello globale. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di introdurre sempre più funzioni che possano migliorare quella che è divenuta una delle applicazioni più famose al mondo.

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che WhatsApp starebbe lavorando su un nuovo sistema che potrà rivelarsi molto utile per lo scambio di messaggi attraverso l’app. Ora si deve attendere l’aggiornamento che introdurrà ufficialmente la nuova funzione. Capiamo di quale si tratta e cosa potrebbe cambiare per i fruitori dell’applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp, il sistema che traduce automaticamente i messaggi: come funzionerà

Altre novità in arrivo per gli utenti di WhatsApp, i cui sviluppatori sono sempre impegnati su più fronti così da migliorare l’applicazione e, di conseguenza, l’esperienza di chi ha deciso di scaricarla sui propri dispostivi mobile. Stando a quanto riporta il sito WABetaInfo.com, che di frequente fornisce indiscrezioni sulla nota applicazione di messaggistica istantanea, è arrivato un ultimo aggiornamento sulla versione beta (numero 2.25.4.5) che introduce una particolare funzione.

In particolare, si tratta di un sistema che sarebbe in grado di rilevare in maniera automatica le lingue in una chat riuscendo anche a tradurre il messaggio nella lingua impostata dall’utente. Come detto, il sistema eseguirà le operazioni automaticamente, dunque, il destinatario dei messaggi non dovranno selezionare impostazioni o cliccare altri tasti.

I fruitori dovranno, però, spiega WABetaInfo.com, scaricare il sistema di rilevamento automatico della lingua (24 Mb) ed, in base alle proprie esigenze, i vari pacchetti linguistici sul dispositivo, dato che le traduzioni avverranno sullo stesso per garantire la privacy delle chat. Inoltre, le traduzioni saranno disponibili anche offline non necessitando di una connessione ad internet, dato che il sistema sarà presente sul dispositivo, dal quale può essere eliminato in qualsiasi momento, così come i pacchetti linguistici.

La nuova funzione di rilevamento e traduzione automatica dei messaggi in chat potrebbe rivelarsi fondamentale per numerosi utenti, soprattutto nei gruppi, dove può accadere di trovarsi di fronte ad un messaggio in una lingua diversa. Grazie al sistema appena descritto, il destinatario non dovrà copiare ed incollare il testo su un traduttore. Adesso rimane da capire quando il sistema arriverà ufficialmente sulla piattaforma e reso disponibile a tutti i suoi utenti.