Whatsapp tieni nascoste le tue chat intime | nessuno le troverà mai

Adesso puoi tenere nascoste le tue chat Whatsapp più importanti. Ecco come devi fare per non farle scoprire.

Whatsapp è una delle applicazioni più utilizzati al mondo. Milioni di persone ogni giorno utilizzano il sistema di messaggistica di Meta (azienda che controlla anche due altri colossi come Facebook e Instagram). Ormai Whatsapp fa parte a tutti gli effetti della nostra vita quotidiana. Molto delle nostre giornate passa dall’applicazione, dalle questioni lavorative a quelle più private, sino anche alla burocrazia.

Molte informazioni private e riservate passano da Whatsapp. Ecco perché nel corso degli anni la riservatezza e la segretezza delle informazioni e la tutela della privacy è diventata fondamentale per gli utenti della piattaforma. Gli sviluppatori lavorano costantemente per far si che l’applicazione migliori continuamente e che possa sempre riuscire ad incontrare quelle che sono le esigenze degli utenti.

Controllare le chat

Le chat di Whatsapp godevano già di parecchi sistemi di protezione, tra crittografia end to end e possibilità di archiviare e fare “scomparire” almeno a prima vista le chat più importanti. Senza considerare la password e i sistemi di sicurezza per “sbloccare” il telefono. Insomma, non è certo semplicissimo riuscire a leggere le password Whatsapp.

Nonostante questo, era ancora possibile, avendo il telefono in mano sbloccato e accedendo all’archivio, riuscire a curiosare tra chat di un’altra persona senza troppa difficolta e con un po’ di furbizia. Anche questo problema però è stato prontamente risolto dagli sviluppatori di Whatsapp, che hanno messo un nuovo incredibile strumento in mano agli utenti della piattaforma. Chi vuole nascondere conversazioni private, delicate questioni o semplicemente non vuole che ci si metta a curiosare tra le sue cose ha adesso una efficace possibilità in più.

Le chat segrete

Da adesso, infatti, oltre a potere bloccare direttamente l’accesso a Whatsapp potrete tranquillamente mettere un blocco e impedire l’accesso anche alla chat singola, senza bisogno di archiviazioni. Vi basterà cliccare sull’immagine di profilo della chat, andare nel simbolo “i” che porta al menù delle diversi impostazioni, scorrere sin quando non si trova la sezione “locked chat” o “chat lucchetto” e accedere alla sezione. A questo punto avrete la possibilità di chiudere la conversazione.

Per riaprirla, potrete utilizzare diversi metodi: una normale password, impronte digitali, riconoscimento facciale oppure un simbolo scelto. In questo modo, potrete proteggere ulteriormente la vostra chat e assicurarvi che nessuno la legga.