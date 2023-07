Wi – fi, in vacanza i migliori router da acquistare per le tue esigenze

Adesso puoi avere il WI-FI anche mentre stai in vacanza. Ecco i migliori che puoi acquistare per le tue esigenze.

Molti italiani stanno lasciando le proprie case e le proprie città per godersi un po’ di relax. Migliaia di persone sono partiti per le vacanze estive, prendendo d’assalto aeroporti, navi, treni e autostrade. Molti hanno scelto destinazioni estere, altre invece rimarranno in Italia. L’importante è godersi qualche giorno di vacanza. Se c’è chi ha deciso di lasciarsi alle spalle tutto per qualche giorno, c’è chi invece ha bisogno di avere comunque un contatto con i propri cari o gestire i propri impegni anche da lontano, o semplicemente di godersi una serata guardando la propria sere TV preferita.

Internet è ormai al centro delle nostre vite. Da Whatsapp alle mail. Sino all’intrattenimento con televisione, musica, serie tv, film, sport e quant’altro. Tutto passa per una connessione, dalla vita privata al lavoro. Ecco perché molti hanno comunque bisogno di avere una connessione WI-FI anche mentre sono lontano da casa.

WI-FI anche lontano da casa

Ormai siamo abituati ad avere una connessione Internet praticamente ovunque. Basta per esempio avere un telefono cellulare e un contratto che comprenda anche la connessione per potere comodamente navigare. Spesso però questo tipo di connessioni non sono stabili, in particolar modo se ci troviamo in una zona dove la copertura non è ottimale e non permettono di fare tutto ciò che vorremmo. Una cosa piuttosto fastidiosa, soprattutto se si tratta di importanti questioni.

Niente paura però. Ci sono delle connessioni che funzionano davvero bene e che ovunque voi siate vi permetteranno di navigare tranquillamente e di potere utilizzare senza problemi tutti i vostri dispositivi tecnologici.

Wi-Fi portatile

L’ideale è portare con voi un WI-FI portatile. In questo modo potrete avere a disposizione la connessione e guardare liberamente cartine, luoghi d’interesse, ma anche mail, chat, social network. Insomma, tutto quello che vi può servire. Non vi resterà che acquistare una Sim con abbonamento internet e inserirla per avere una connessione stabile e super funzionante.

Tra le soluzioni migliori per quanto riguarda il WI-FI portatile troviamo TP-Link M7000. Se non avete particolare esigenze è l’ideale, costa appena 45 euro e avrete una connessione sempre con voi.

Salendo di prezzo (72 euro) troviamo TP-Link M7650 Mobile Router. Ha una batteria che ha 15 ore di durata, velocità di 600 Mbps e potrete collegare 32 dispositivi.

Sulle soluzioni ad alto costo troviamo invece ETGEAR Router 4G da 359 €, non economico ma super affidabile se dovete lavorare. Ha Ethernet e velocità fino a 1 Gbps.