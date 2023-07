Zanazariere da lavare, si procede cosi senza rompere nulla

Le zanzariere sono da togliere: ecco come puoi fare per averle perfette per la prossima stagione e non romperle

In molti vorrebbero l’estate non finisse mai. Purtroppo, però, nonostante ci si possa godere ancora qualche settimana di bella stagione, è necessario pensare già all’arrivo dell’autunno e dell’inverno. Sebbene per molti sia una vera seccatura, tutti sono concordi in almeno un lato positivo dell’arrivo del freddo: avere un po’ di tregua dalle odiate zanzare, almeno sino alla prossima estate.

Questi fastidiosi insetti sono davvero una tortura in estate. Dai dolorosi de pruriginosi bozzi e punture al ronzio che impedisce di dormire serenamente. Le zanzare in inverno rappresentano decisamente un problema minore, e si può fare a meno di tutti gli strumenti che vengono regolarmente utilizzati per cacciarle.

Le zanzariere salva-vita

Le zanzariere sono infatti uno degli strumenti più utilizzati per combattere le zanzare. Con questi strumenti si proteggono porte e finestre, che potranno essere lasciate aperte per fare entrare aria impedendo comunque a questi fastidiosi insetti di entrare nelle nostre case. Ne esistono davvero di moltissimi tipi, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze e il tipo di infissi della vostra casa.

Con l’arrivo dell’autunno, però, non sono più necessarie. Con il freddo infatti porte e finestre restano molto più tempo chiuse, e non c’è quindi bisogno di nessuno schermo a protezione. Attenzione però a toglierle nel modo giusto. In primis, va fatta una accurata pulizia per poterle avere perfette e pronte per essere rimesse con l’arrivo del nuovo caldo. Ecco come dovete fare.

Come pulire le zanzariere

Come detto, che siano fisse o mobili è indispensabile pulirle per rimuovere la polvere, il polline e i residui accumulati durante i mesi. Se la zanzariera è rimovibile, vi basterà pulirla armandovi di pompa o rubinetto e tanta acqua. Se invece sono fisse o volete utilizzare un metodo più delicato, potete togliere i residui utilizzando l’aspirapolvere e pulendo poi la zanzariera con un panno bagnato per togliere i residui rimasti.

Fate attenzione a fare queste procedure con delicatezza, perché la rete della zanzariera potrebbe deformarsi. Quindi prestate attenzione, soprattutto se utilizzate l’acqua, a non utilizzare un getto troppo forte. Attenzione anche ai prodotti che utilizzate. Scegliete detersivi o sgrassatori delicati e non eccessivamente profumati, perché potrebbero attirare gli insetti attratti dall’odore.

Una volta pulita, vi basterà riporre la vostra zanzariera in un luogo dove non si rovini, magari coperta, per ritrovarla già praticamente pronta per essere rimessa al suo posto.