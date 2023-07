Acqua e zucchero: tutti i casi in cui fa bene, tranne uno altamente pericoloso

Siamo comunemente abituati a pensare che in caso di pressione bassa, un bicchiere con acqua e zucchero, possa essere una buona soluzione per una pronta ripresa. Ma c’è un uso dello zucchero che non fa bene alla salute. Ecco quale.

Sullo zucchero e sulle sue proprietà mischiate all’acqua se ne dicono tante. C’è addirittura che dice che la miscela abbia effetti dimagranti. Ma è davvero così? Noi ci proviamo a svelarvi qualche verità e ad abbattere qualche luogo comune.

Secondo la dieta Shangri-La, inventata dal dietologo Seth Roberts, bere un bicchiere di acqua e zucchero fra un pasto e l’altro fa perdere peso. Esistono soltanto due regole: tra un pasto e l’altro bisogna ingoiare da 15 a 45 ml di olio d’oliva oppure 15-30 ml di acqua e zucchero. La seconda regola dice che al di fuori dei pasti e del bicchierino di acqua non bisogna toccare assolutamente nulla. Secondo la teoria del dietologo americano Seth Roberts bevendo acqua zuccherata, si “insegna” al corpo ad assumere calorie senza associarle al sapore.

Tanti gli effetti positivi dell’acqua zuccherata sul nostro corpo. Come prima cosa favorisce la digestione. Basta mettere un cucchiaino di zucchero in un bicchiere di acqua e farlo sciogliere completamente per ottenere una bevanda che fa bene a quanti hanno problemi con la digestione.

Se l’acqua è calda e vi si aggiunge anche del limone si ha quella bevanda che va sotto il nome di “canarino” e che serve in caso di indigestione.

Un altro beneficio dell’acqua zuccherata si ha quando si è in presenza di pressione bassa e vertigini. Lo zucchero non agisce direttamente sulla pressione ma sulla glicemia. L’acqua zuccherata apporta benefici anche agli occhi gonfi ed arrossati. In questo caso il consiglio è di fare impacchi di acqua con lo zucchero. Basta far bollire dell’acqua con lo zucchero. L’acqua zuccherata aiuta anche contro la diarrea.

Acqua e zucchero pericolosa

Abbiamo visto tutti i benefici dell’acqua e zucchero sul nostro corpo ma c’è un caso in cui potrebbe avere un effetto controproducente. Quando si ha un calo di pressione, non bisogna avventarsi a somministrare acqua e zucchero ad una persona che non si conosce, potrebbe avere il diabete e quello zucchero potrebbe essere letale.

Quando si ha un calo di pressione improvviso, molte persone pensano di dover ricorrere a una bustina di zucchero (o acqua e zucchero) oppure a una caramella. La convinzione che durante un improvviso calo di pressione sia necessario assumere dello zucchero non è corretta. Se si ha un improvviso calo di pressione bisogna bere un semplice bicchiere d’acqua con del sale. Oppure mettere un pizzico di sale sotto la lingua. L’effetto dell’aumento della pressione sarà immediato.