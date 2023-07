Analisi del sangue: omocisteina alta, adesso sì che ti devi preoccupare

Fare le analisi del sangue, almeno ogni 6 mesi massimo un anno, è qualcosa che ognuno di noi dovrebbe fare. Bisogna tenere sotto controllo i valori, soprattutto quelli dell’omocisteina. Averla alta, implica diversi problemi di salute.

Le analisi del sangue sono analisi di routine che vanno fatti non solo quando si presenta il problema medico ma anche per prevenzione. In anticipo grazie a questi esami dettagliati è possibile scoprire malattie che è possibile curare in largo anticipo.

I medici consigliano di eseguire le analisi del sangue anche due o tre volte l’anno, facendo diventare questa una routine ma dipende sempre da diversi fattori. Le analisi del sangue rappresentano un check-up completo, che permette di tenere sotto controllo le funzioni del metabolismo (colesterolo e glicemia, la salute dei reni e del fegato, la presenza di eventuali anemie, infezioni o malattie cardiovascolari e così via).

Si può provvedere ad effettuare un emocromo completo, oppure valutare solo i parametri più importanti come globuli rossi (importanti per capire se c’è una carenza di ferro ed eventuale anemia), globuli bianchi (per valutare se c’è un’infezione o infiammazione o altri disturbi autoimmuni che distruggono i globuli bianchi, se si riscontra un numero basso di questi) e piastrine (anche il numero di queste può suggerire diverse condizioni che possono essere più o meno gravi e nel caso essere approfondite con ulteriori analisi).

L’omocisteina alta

Tra i valori che bisognerà tenere sotto controllo dalle analisi sicuramente quello dell‘omocisteina. L’omocisteina è un aminoacido il cui metabolismo viene regolato grazie all’ausilio di enzimi e vitamine che consentono la conversione dell’omocisteina in metionina (un aminoacido essenziale). Se si ha una carenza nutrizionale di una di queste vitamine coinvolte in questo processo, l’omocisteina si accumula nel sangue e danneggia le pareti vasali aumentando il rischio di malattie cardiovascolari.

Le cause dell’omocisteina alta possono essere disparate ed avere un’origine eziologica molto diversa tra loro come: non assumere abbastanza acido folico, vitamina B6 o vitamina B12 nella dieta. Altre condizioni o malattie, come omocistinuria, malattie renali, ipotiroidismo, morbo di Alzheimer o alcuni tipi di cancro. Abuso di alcool. Il sesso: i livelli di omocisteina sono normalmente più alti negli uomini che nelle donne. Età, i livelli di omocisteina aumentano con l’età.

L’iperomocisteinemia è una condizione medica che consiste in una eccessiva concentrazione di omocisteina nel sangue, in genere superiore al valore di 15 millimoli/L.