Bere acqua ghiacciata d’estate, cosa rischi ogni volta che lo fai

Con il forte caldo di questi giorni che sta attanagliando l’Italia, l’utilizzo di acqua da bere è aumentato per idratarsi e dissetarsi. Si tende a commettere un errore che può provocare conseguenze disastrose per la salute: bere acqua ghiacciata.

D’estate sarà l’aumento del caldo e delle temperature ma si tende a bere molta più acqua per rinfrescarsi. Anche in tv per le fasce più deboli, bambini e anziani, si consiglia di non uscire nelle ore più calde e di aumentare il consumo dell’acqua giornaliero.

Nell’uomo l’acqua rappresenta circa il 60% del peso corporeo di un adulto e l’80% di quello di un bambino quindi è vitale. In estate svolge diverse funzioni: regola la temperatura corporea; regola polmoni, intestino, stomaco e fegato; aiuta moltissimo la digestione; favorisce la diuresi; aiuta la concentrazione.

In estate i medici consigliano di bere molta acqua, d’estate in età adulta bisognerebbe bere circa 2-2.5 litri di acqua al giorno, poiché soprattutto la respirazione, bisogni fisici e la sudorazione, portano via tantissima acqua. Tuttavia, bisogna pensare che anche gli alimenti contengono acqua, come le verdure, la pasta ecc. Ed è proprio d’estate che è consigliabile mangiare anche molta verdura e frutta, ad alto contenuto di potassio.

Le conseguenze dell’acqua ghiacciata

La prima cosa di istinto che si tende a fare quando fa molto caldo è dissetarsi con acqua o bibite ghiacciate ma fate attenzione alle conseguenze, potreste addirittura perdere la vita.

Bere acqua ghiacciata è sconsigliato sempre può creare problemi seri con la fase digestiva. La digestione, infatti, prevede un afflusso di sangue allo stomaco e intestino e questa è una fase molto delicata, in cui un semplice bicchiere di acqua ghiacciata può creare seri problemi.

Se si assume una bevanda ghiacciata o un alimento troppo freddo si può creare uno scompenso e uno shock termico. Questo shock termico può creare la classica congestione e nei casi più seri anche un collasso con perdita di conoscenza.

Bere un bicchiere d’acqua ghiacciato, quindi, può avere conseguenze molte serie. E’ pericoloso perché fa malissimo ai denti e alle gengive. Se hai fatto un’operazione ai denti di recente, oppure soffri spesso di afte e lesioni della bocca, sappi che la temperatura bassa di una bevanda è causa di un dolore fortissimo quando il liquido passa attraverso i denti, prima di fare danni allo stomaco. Rispetto all’acqua a temperatura ambiente, l’acqua fredda non disseta, anzi. Fa venire ancora più sete e costringe ad andare più volte in bagno, con conseguente disagio