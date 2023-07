Bere Coca-Cola tutti i giorni: i rischi che comporta sulla salute

E’ sicuramente una delle bevande analcoliche più amate, le sue bollicine celebrate persino da Vasco, piacciono a grandi e bambini ma sostituirla all’acqua potrebbe nuocere alla salute.

Soprattutto in estate gustarla fredda con ghiaccio e limone piace davvero a tutti. La Coca-Cola con le sue tante bollicine è stata un’invenzione, come quella della Nutella, unica nel suo genere. La bibita, variazione del vino di coca, fu inventata dal farmacista statunitense, John Stith Pemberton l’8 maggio 1886 ad Atlanta, Georgia, inizialmente come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza.

Da allora ne ha macinato di storia. Nel 1927 la Coca-Cola viene importata in Italia. Nel 1960 comparve la prima Coca-Cola in lattina, mentre nel 1980 anche quella in bottiglia di vetro. Il marchio è stato più volte indicato da numerose ricerche come il più conosciuto al mondo. La maggior rivale della Coca-Cola è la Pepsi, ma ne esistono moltissime imitazioni.

Sulla ricetta della Coca- Cola sono emersi da pochi anni gli ingredienti segreti. La bevanda più bevuta al mondo è fatta con acqua, zucchero, colorante E150D, acidificante acido fosforico, aroma caffeina, aromi naturali. Grande mistero irrisolto è legato agli aromi naturali, non si sa bene quali siano.

Il sito Thisameriacanlife.org avrebbe infatti scoperto che la formula della famosa bevanda era stata pubblicata, senza che nessuno se ne accorgesse, in una foto apparsa nel 1979 sull’Atlanta Journal Constitution, il quotidiano dell’omonima cittadina americana sede della The Coca Cola Company.

Gli effetti della Coca-Cola sul nostro organismo

Sebbene la Coca-Cola ci piace berla, magari accompagnandola con un buon panino con hamburger e patatine, è importante farlo con moderazione perché potrebbe comportare dei problemi o disturbi di salute.

Uno dei componenti principali della bibita energetica è la caffeina, una sostanza stimolante che può aumentare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Il consumo eccessivo di caffeina può portare a problemi cardiaci, come aritmie, e disturbi del sonno, come l’insonnia.

Oltre alla caffeina, la Coca Cola contiene una quantità significativa di zucchero. Una lattina di Coca Cola da 330 ml contiene circa 35 grammi di zucchero, che rappresenta oltre il 100% dell’apporto giornaliero raccomandato. Il consumo eccessivo di zucchero può contribuire all’aumento di peso.

Inoltre, la Coca Cola contiene anche acido fosforico. L’assunzione eccessiva di acido fosforico può portare a problemi ossei, come l’osteoporosi, e può anche danneggiare lo smalto dei denti.

La bevanda gassata contiene anidride carbonica, che può causare gonfiore, flatulenza e disturbi gastrointestinali. Presa in piccole quantità in caso di cattiva digestione favorisce lo sblocco intestinale. Inoltre, il consumo regolare di bevande zuccherate come la Coca-Cola è stato associato a un aumento del rischio di depressione.