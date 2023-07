Bonus bollette, ecco quanti soldi risparmieranno gli italiani: grande aiuto per le famiglie

In arrivo una grande notizia per gli italiani, è stato ufficializzato il bonus bollette che permetterà alla popolazione di ottenere un grande risparmio è un aiuto considerevole il momento di così tanta difficoltà.

Gli ultimi anni sono stati davvero molto difficili per numerosi italiani, le crisi economiche che si sono abbattute sulla nostra nazione causate dalla pandemia e successivamente dalla guerra in Ucraina… hanno messo ko un numero spropositato di famiglie.

Una bella notizia che arriva per la popolazione italiana, che in questi ultimi giorni è alle prese con numerosi disagi causato dal servizio elettrico a seguito delle forti temperature del ciclone africano che si abbattuto sulla nostra nazione e che ha creato vari blackout.

Il nuovo Bonus destinato all’energia elettrica, è una misura che permetterà alla popolazione di poter far fronte all’ingente costo delle bollette trovando una soluzione perfetta per il risparmio.

In arrivo il nuovo Bonus Bollette

D come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, negli ultimi anni non ho mica a messa seriamente in discussione la tranquillità delle famiglie italiane che hanno dovuto correre ripari per poter fronteggiare il costo delle bollette dell’energia elettrica, del gas e dei costi idrici.

Sulla base di tale motivazione, non a caso, già il Governo Conti aveva deciso di intervenire sulla situazione scendendo in campo con diversi incentivi economici che permettessero pagamento delle bollette evitando nuovi debiti. Infatti nel 2021 è stato istituito il bonus sociale elettrico che riconosce una condizione di disagio e che viene accreditato in automatico ai nuclei familiari, o cittadini singoli, che ne hanno diritto vedendo scendere considerevolmente i costi da sostenere..

Si tratta di una situazione di disagio che viene certificata dal cittadino attraverso la dichiarazione sostitutiva unica che deve essere presentata ogni anno per ottenere l’attestazione Isee, la quale dà accesso ai bonus al Reddito o Pensione di cittadinanza per chi lo richiede.

Chi ha accesso al Bonus Bollette?

Il Bonus Bollette, dunque, è una misura economica realizzata ad hoc per i nuclei familiari o il singolo cittadino che ne ha i requisiti, dato che la richiesta di questa dipende anche dal reddito è l’indicatore Isee che ne determina l’importo a seconda della situazione economica.

La gestione dei gentili economici viene dunque determinata dall’indicatore del reddito familiare o personale, che ti permetterà di avere una serie di sconti non indifferenti sulle bollette di gas, luce e le corrente elettrica e che verrà applicata quasi in automatico sulla bolletta prima di essere pagata.

Inoltre, è bene ricordare che esiste anche il bonus disagio che vi permetterà di conteggiare il pagamento delle bollette di consumo con una scontistica anche in questo caso considerevole. In ogni caso, il consiglio è quello di confrontarsi con un operatore dello sportello Inps o qualcuno presente al patronato Caf, il quale sarà in grado di gestire al meglio la vostra pratica e inserire il caso specifico all’interno di una cerchia predestinata di bonus che vi aiuteranno durante l’anno.