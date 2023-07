Carne bianca o carne rossa, la peggiore per il colesterolo

Per chi soffre di colesterolo alto, meglio un petto di pollo o una fettina di manzo? Questo è il dilemma di milioni di italiani. Sicuramente mangiare carne fa bene ma sempre secondo le giuste quantità.

Il colesterolo alto è tra i disturbi più diffusi tra la popolazione italiana e non fa differenza tra uomini e donne. Un eccessivo livello di grassi “cattivi” nel sangue può favorire la formazione di placche nelle arterie che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari gravi come infarto e ictus. Chi scopre di avere il colesterolo alto spesso è convinto di dover rinunciare alla carne ma è davvero così?

Partiamo dal presupposto che mangiare carne fa bene, sia che sia bianca o rossa, sceglierne una ed escluderne un’altra non va sempre bene. La carne rossa, non va completamente esclusa dalle diete va consumata, con moderazione in quanto più ricca di colesterolo.

La carne bianca contiene meno calorie ed è quindi la più consigliata perché magra, ma mangiare carne rossa di tanto in tanto si può, anche perché contiene alcune sostanze che sono presenti in abbondanza e sono molto importanti per alcune funzioni dell’organismo come lo zinco, le vitamine del gruppo B, il ferro ed è ricca di antiossidanti.

Colesterolo alto: cosa mangiare

La carne non è un alimento da eliminare del tutto nella dieta di chi soffre di colesterolo alto anche per l’elevato apporto di proteine, ferro e potassio utili all’organismo. Alcune varietà e tagli, però, sono più indicati rispetto ad altri. Per chi soffre di colesterolo alto deve evitare i grassi saturi.

Da evitare anche insaccati come salsiccia e mortadella. Sono quindi da preferire carni bianche come pollo e tacchino (senza la pelle), vitello, coniglio e in generale tutte le carni magre come bresaola, prosciutto crudo privato del grasso e filetto.