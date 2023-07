Cestini del bagno emanano cattivo odore? Prova con il trucco del cotone

Riuscire a tenere casa sempre in perfetto ordine è una vera sfiga, ma eliminare i cattivi odori che emanano i cestini del bagno è una missione davvero impossibile? Prova il trucchetto del cotone per restarne stupita!

La pulizia della propria casa è una coccola che concediamo anche a noi stessi, oltre che mantenere l’ambiente in cui viviamo sempre e comunque perfettamente igienizzato. Infatti, negli ultimi anni si è diffuso a macchia d’olio l’utilizzo di rimedi naturali per poter disinfettare la nostra casa.

A riscuotere un discreto successo è stato anche il trucco del cotone nella pattumiera, perfetto per eliminare i cattivi odori dal nostro bagno che vi permetterà di dire addio definitivamente quelli provenienti dalla spazzatura che accumuliamo di giorno in giorno. Si tratta di un rimedio già utilizzato in passato dalle nostre nonne, il quale è tornato nelle nostre case. Ecco di cosa si tratta.

Cattivi odori nei cestini del bagno, perché?

Nel momento in cui ci occupiamo delle pulizie della nostra casa dobbiamo prestare attenzione a ciò che facciamo nel bagno, dato che in questa stanza gli obiettivi principali sono diversi tra igiene e rimozione dei cattivi odori che derivano dalla pattumiera ma anche dalla cesta dei panni sporchi.

Il consiglio, sotto questo punto di vista, è quello di applicare nei nostri bagni un deodorante che rilascia ciclicamente un odore uniforme e non solo. Evitate anche di far riempire il cestino dei panni sporci, applicando un riciclo periodo delle tovaglie evitando che l’odore di umido invida la stanza.

Resta solo un altro piccolo problema da risolve in bagno… ovvero la presenza di cattivi odori che vengono proprio dai cestini della pattumiera, fastidiosi e persistenti. In questo caso specifico, svuotare più frequentemente la pattumiera è la prima cosa da fare, ma nel frattempo utilizzate anche il trucchetto del cotone. Così facendo potrete eliminare i cattivi odori e rendere l’ambiente più profumato.

Trucchetto del cotone: come applicarlo?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ha preso sempre di più piede nelle nostre case il trucco del cotone nella pattumiera perfetto per rimuovere i cattivi odori dal bagno.

Per rendere tutto questo possibile dovrete prendere tre fiocchetti di cotone da bagnare con degli olii essenziali a vostro piacimenti. Successivamente, dopo aver pulito per bene la pattumiera, prima di inserire l’apposito sacchettino, riponete i tre batuffoli di cotone dentro il cestino. In questo modo il profumo dell’olio scelto invaderà la stanza e coprirà i cattivi odori provenienti dalla pattumiera.

Un trucco veloce da applicare, low cost il cui cambio del cotone può essere effettuato anche due volte la settimana in estate da ridurre a una in inverno. Provare per credere!