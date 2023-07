Fai bollire tutte le sere l’origano in un pentolino, gli effetti sono incredibili

L’origano è un’erba aromatica che utilizziamo come condimento per le nostre insalate e per la nostra pizza. Tanti sono i valori nutritivi e le proprietà benefiche per il nostro organismo. Bollito sembrerebbe risolvere alcuni fastidi particolari.

L’origano è una spezia molto utilizzata nella dieta mediterranea. Usata per insaporire la carne, le insalate ed anche l’amata pizza. Può essere coltivato nell’orto o in vaso. Grazie alle sue proprietà è un vero e proprio medicinale naturale, contiene fenoli, vitamine e sali minerali, tra cui troviamo ferro, potassio calcio e manganese, che lo rendono un rimedio ed un integratore naturale efficace.

L’origano è un antibiotico naturale, si usa molto in caso di raffreddore e di influenza. La sua efficacia contro lo stafilococco lo rende molto utilizzato nell’aromaterapia, soprattutto per la cura delle malattie che interessano le vie respiratorie e che possono colpire i bronchi, i polmoni e la gola.

Gli esperti della Long Island University hanno evidenziato la presenza all’interno dell’origano di una sostanza killer efficace contro il cancro alla prostata. L’origano è un analgesico naturale, utile nella riduzione del dolore. È ritenuto particolarmente efficace in caso di mestruazioni.

Le spezia è utilizzata anche per le cure della bellezza, ottima contro gli inestetismi della cellulite. È possibile preparare un infuso a base di origano da bere una volta al giorno utilizzando mezzo cucchiaino di foglie essiccate per ogni tazza da 200 millilitri d’acqua.

Origano bollito: rimedio miracoloso

I decotti e gli infusi a base di origano hanno proprietà espettoranti, calmanti, rilassanti, antispasmodiche e vermifughe, oltre al fatto che allontana in un attimo le formiche, è dunque un ottimo pesticida, solo se se ne mette una piccola quantità nelle zone di loro interesse.

L’origano bollito e bevuto come una tisana tutte le sere avrebbe degli effetti miracolosi. E’ un ottimo rimedio per chi soffre d’ansia e fa fatica ad addormentarsi. E’ sconsigliato solo se si soffre di gastrite. Fate scaldare circa 50 ml di acqua in un pentolino e, mentre sta bollendo, aggiungete un cucchiaino di origano, quindi spegnete il fuoco. Coprite e lasciate così per 10 minuti almeno. Dopo la posa, filtrate il liquido e mettetelo in una tazza o in una tisaniera. Sorseggiate lentamente. E’ perfetto per i disturbi digestivi e per quelli del sonno, sia se sono in atto, sia a scopo preventivo.

Se ne possono bere al massimo 3 tazze al giorno. Vedrete che i dolori e fastidi allo stomaco passeranno e dormirete sonni tranquilli senza smanie e risvegli notturni.