Fibromialgia, solo carne bianca e vegetali: così è possibile soffrire meno

A parlare di fibromialgia sui social network è stata Giorgia Soleri, l’ex di Damiano dei Maneskin che ha rotto il muro del silenzio parlando di questa “malattia invisibile”. Alla base di cura per alleviare il dolore un’ottima alimentazione a base di carne bianca e vegetali.

La fibromialgia è una patologia cronica che provoca un dolore pervasivo in tutto il corpo ma che in passato era considerata una malattia invisibile, difficile da diagnosticare in anticipo. Ad oggi, se ne sta parlando di più, grazie all’intervento dell’influencer, Giorgia Soleri che ne è anche lei affetta.

La fibromialgia è una malattia che colpisce tra il 2 e il 4% della popolazione. La maggioranza delle persone che ne soffrono sono donne con un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. Le persone in sovrappeso potrebbero essere più a rischio di soffrire di fibromialgia. Si sta indagando sulle possibili cause scatenanti, ma nessuno è riuscito a dare una riposta esauriente. Al momento gli esperti ritengono che possa insorgere a causa di una concomitanza di fattori genetici, infettivi, ormonali e anche in seguito a traumi fisici e psicologici.

La fibromialgia può comparire in modo graduale, peggiorando con il passare del tempo, oppure può insorgere dopo un evento scatenante, come possono essere un trauma fisico, un’infezione o uno stress psicologico. Insieme a questo dolore lancinante, destabilizzante, a volte causa di immobilismo si associano anche altri sintomi: mancanza di appetito, mal di testa, insonnia e anche ansia e depressione ( per l’incapacità di porvi rimedio).

Al momento non esiste una terapia risolutiva per la fibromialgia. Le cure che lo specialista porterebbero ad una terapia farmacologica che regolano l’attività dei neurotrasmettitori, ovvero quelle sostanze che controllano la percezione del dolore nel sistema nervoso centrale.

Alimentazione corretta

Non essendo riusciti a risalire ad una cura precisa, i medici consigliano uno stile di vita corretto, a partire dalle abitudini alimentari. Ci sono infatti dei cibi che possono alleviare il dolore. E’ possibile mangiare, tutto ciò che è fatto da cereali integrali. Meglio anche se ogni tanto li sostituisci con riso, quinoa, cous cous bulgur o orzo. Nella dieta scegli soprattutto ortaggi di stagione e ricchi di antiossidanti, lo stesso vale per la frutta, che ti aiutino a contrastare i radicali liberi e diminuire lo stato infiammatorio.

Le verdure a foglia verde, infine, prevengono i depositi di grasso nel fegato e nel resto del corpo. I legumi e i loro derivati apportano una buona dose di proteine che potrebbe rendere i tuoi muscoli più resistenti.

Altro alimento che attenua il dolore è il pesce fresco da mangiare almeno due o tre volte a settimana. Prediligi la carne bianca: tacchino, pollo, coniglio e maiale circa tre volte a settimana ti aiutano a fare il pieno di tutte le proprietà nutritive della carne, senza rischiare di ingerire troppi grassi. La curcuma e lo zenzero possono essere molto utili se soffri di fibromialgia, perché hanno un’azione disintossicante e dimagrante.