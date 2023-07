Giulia Stabile e il periodo buio: la decisione drastica di cambiare tutto

Giulia Stabile non ce la fa più e si lascia andare a un clamoroso sfogo sui social. La ballerina ha preso una decisione drastica, tutto per lei sta cambiare.

Durante le ultime settimane Giulia Stabile è stata sempre al centro della scena mediatica, la sua carriera ha spiccato il volto e la giovane ballerina si prepara per raccogliere il testimone di “conduttrice” da Belen Rodriguiez a Tu si que vales.

Uno step importante per il futuro che, però, arriva anche in uno dei momenti peggiori per lei dato che è stato annunciato anche l’addio definitivo al fidanzato Sangiovanni. Un mix esagerato di emozioni, contrastanti tra loro, che hanno condotto Giulia a una decisione irreversibile. La ballerina ha preso una decisione importante e nulla sarà come prima.

Il periodo buglio di Giulia Stabile

La giovanissima Giulia Stabile sta vivendo una stagione estiva davvero molto intensa e caratterizzata da una lunga serie di cambiamenti, e la fine della relazione con il cantante Sangiovanni segna un nuovo inizio e non solo.

Non a caso, insieme ai nuovi progetti lavorativi e un fase diversa nella sua vita sentimentale, è arrivato anche un momento davvero delicato che la ballerina ha deciso di concedere a sé stessa. A rompere il silenzio dopo il gossip circa la relazione con l’ex volto di Amici, nn a caso, è stata la stessa ballerina rivelando di attraversare un periodo buio. Uno sfogo arrivato come un fulmine a ciel sereno che non è passato inosservato. Giulia Stabile, infatti, ha deciso di voler fare una confidenza intima ai fan annunciandogli l’avvio di un processo di cambiamento, coming out e condivisione.

Per la Stabile nulla sarà più come un tempo ma sostanzialmente ed emotivamente diverso, motivo per cui ha deciso di uscire allo scoperto con una clamorosa decisione.

“Ho deciso di farlo”

In attesa che arrivi settembre Giulia Stabile è pronta ad abbracciate una nuova fase della sua vita. Un cambiamento per lei inevitabile e per il quale ha deciso di coinvolgere persino i fan. Rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti, una volta raggiunto il successo in campo televisivo e social, la ballerina è pronta ad aprirsi come non aveva mai fatto prima d’ora.

Infatti, nel messaggio pubblicato pochi giorni fa nella sezione stories della sua pagina Instagram, ecco che la Stabile si lascia andare al seguente e lungo sfogo:

“Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime… Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più ‘vincere’, periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo– scrive Giulia Stabile nella sua lettera sui social-. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però questa volta, ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, sul palco, attraverso la danza“.