I benefici del caffè, ottima cura che previene questa malattia che colpisce il 60% degli anziani

Il caffè piace alla maggior parte degli italiani, lo si beve a colazione e durante il giorno. Tanti sono i benefici per la nostra salute, in particolare secondo un’ultima ricerca scientifica potrebbe essere usato per la cura dell’Alzheimer.

E’ una tra le bevande più consumate al mondo. Il caffè lo puoi preparare a casa o berlo comodamente al bar, è un ottimo modo per iniziare la giornata con il piede giusto. Essendo ricco di antiossidanti fa bene sia alla salute fisica che mentale, lo conferma la scienza.

Considerato da alcuni “oro nero”, paragonato da altri al peggiore dei veleni, il caffè è una bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di diverse piante appartenenti al genere Coffea. Quando si parla di questa bevanda sappiamo che la parte del leone la fa la caffeina, questo fa del caffè una sostanza utile per contrastare l’invecchiamento cellulare; migliorare le capacità percettive e lo stato di vigilanza,; incrementare i livelli di colesterolo HDL; migliorare la performance sportiva; ridurre la sensazione di appetito.