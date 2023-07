Il melone ingrassa? Quante fette di melone si possono mangiare?

E’ uno dei frutti preferiti dell’estate, mangiato da grandi e bambini. Rinfrescante, goloso, zuccherino è il melone. Ma quanto fa bene questo frutto? Fa dimagrire o ingrassare? Ve lo spieghiamo noi.

D’estate al mare o in montagna, tutti mangiamo e gustiamo il melone, frutto ricco di tante proprietà nutritive. Ma ci siamo sempre chiesti, quante fette sono necessarie per non ingrassare? Povero di calorie e ricco di proprietà, il melone è un frutto perfetto per mantenersi in forma durante il periodo estivo e contrastare la spossatezza dovuta al caldo eccessivo, come quello di questi giorni.

Il melone, i cui maggiori paesi produttori, sono l’Italia e la Spagna, ha poche calorie, solo 34 ogni 100 gr di parte edibile, mentre una porzione considerata ottimale (pari a 150 gr di melone) apporta soltanto 51 Kcal, pertanto è un frutto utilizzato in tutte le diete. E’ ricco di acqua (90%) quindi ha un elevato potere saziante ed ha potere diuretico.

Esistono diversi tipi di melone, i più conosciuti sono l’anguria, uno dei simboli dell’estate e il melone giallo è conosciuto anche come melone d’inverno in quanto matura tipicamente tra la fine di settembre e l’inizio del mese di novembre. Ottimo nelle macedonie ma anche da mangiare a fette, ovviamente senza esagerare, seppur frutto dietetico, anche in questo caso non bisogna esagerare.

Le fette giuste da mangiare

Nei soggetti affetti da iperglicemia e diabete, l’assunzione del melone è sconsigliata per effetto dell’alto indice glicemico. Il melone se assunto in grandi quantità, può portare a uno squilibrio elettrolitico nell’organismo, a causa dei bassi rapporti sodio/potassio che può portare alla formazione di crampi.

I diabetici e alle persone che soffrono di disturbi gastrici non è consigliabile assumere il melone. Ma quanto melone si può mangiare in un giorno? La giusta porzione giornaliera del melone è 150 grammi, preferibilmente accompagnato da proteine o carboidrati integrali.

Il modo più classico per consumare il melone è abbinarlo al prosciutto crudo. 90 grammi di prosciutto crudo e circa 4 fette di melone rappresentano la soluzione per un pasto veloce. Un pranzo perfetto quanto si ha poco tempo e poca voglia di cucinare in estate.

Inoltre, il melone potrà anche diventare un ottimo frullato. Sarà sufficiente unire 100 grammi di melone con un vasetto di yogurt bianco e due cubetti di ghiaccio per dare vita a un frullato perfetto. Per le persone che non hanno alcun disturbo di salute particolare, dietologi e nutrizionisti, consigliano una porzione che corrisponde a due o tre fette.