Il pisolino pomeridiano di 30 minuti fa bene alla salute: tutti i benefici

Dormire fa bene, lo dice la scienza. Non solo il corpo ne beneficia ma anche la mente che stacca dai ritmi della quotidianità. Ma quanto bisognerebbe dormire al giorno? E’ vero che il pisolino sarebbe miracoloso per la salute?

Dormire permette di staccare dai ritmi quotidiani. Finire nelle braccia di Morfeo e dormire il giusto tempo a notte, serve a carburare e a ricominciare riposati il giorno dopo. Chi soffre di insonnia, infatti è soggetto a gravi conseguenze psicosomatiche, quindi è necessario capire in base all’età quanto sia necessario dormire.

Le otto ore di sonno sono diventate lo standard di riferimento per la quantità che ognuno dovrebbe passare a dormire. Sebbene sia vero che la maggior parte degli adulti potrebbe passare dalle sette alle nove ore a letto ogni notte, non è corretto affermare che tutti abbiano bisogno della stessa quantità di sonno. Ci sono diversi fattori che incidono sui ritmi sonno/veglia: dal ciclo mestruale ai cambi di stagione ad eventuali malattie.

In base all’età è consigliato riposare queste ore: neonati (4-11 mesi): la durata raccomandata è di 12-15 ore; bambini (1-2 anni): la durata raccomandata è diminuita di un’ora, a 11-14 ore; bambini di età scolastica (6-13 anni): 9-11 ore; giovani adulti (18-25 anni): 7-9 ore; adulti (26-64): la durata raccomandata non cambia e rimane di 7-9 ore; over 65+: la durata raccomandata è di 7-8 ore.

I benefici del pisolino pomeridiano

Quante volte da bambini, ci costringevano, soprattutto in estate, a fare la pennichella o il riposino pomeridiano? Prima la vivevamo male ma ora nelle nostre lunghe giornate di lavoro, quante volte avremmo voluto staccare la spina?

“Un’ora e (possibilmente) dopo pranzo”. Queste le caratteristiche del pisolino perfetto. Lo sostiene uno studio della Johns Hopkins University del Maryland, Stati Uniti, condotto su 2974 individui che hanno ammesso di fare, quotidianamente e nel pomeriggio, una pennichella della durata di circa un’ora.

Con questo test ci si è resi conto che la pennichella post pranzo avrebbe degli ottimi benefici sulla salute fisica e mentale. Come prima cosa favorirebbe la creatività, aumenterebbe la concentrazione, questo permetterebbe di riprendere le attività con il piede giusto.

Inoltre chi si dedica a pennichelle occasionali ha una riduzione del 12% del rischio di mortalità per malattia coronarica. In assenza di sonno, il sistema immunitario si indebolisce esponendo il nostro organismo al pericolo di infezioni e batteri. Per questo motivo, se una notte abbiamo dormito poco, il giorno successivo un riposino pomeridiano ci aiuterà a recuperare e a non caricare negativamente il sistema immunitario.

Dormire mezz’oretta al giorno inoltre migliora l’umore e le performance quotidiane. La pennichella è di aiuto per alleviare la fatica, ripristinando velocità e concentrazione.