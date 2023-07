Il Principe Harry ha fallito su tutti i fronti | Carlo III gli ha sbattuto le porte in faccia

Prendere la decisione di lasciare Buckingham Palace non è stato semplice per il Principe Harry, ma non immaginava che per lui ben presto sarebbe diventato un fallimento su tutti i fronti.

Il Principe ha lasciato la famiglia reale quando per lui era diventato tutto difficile da sopportare, la stampa e la vita da membro senior istituzionale, senza la possibilità di poter emergere come lui e Meghan desideravano.

A muovere i Duchi del Sussex è stata l’intenzione di provvedere da sé alla loro indipendenza e non solo, nel tentativo di portare avanti anche le cause che negli anni hanno deciso di sposare. Entrambi immaginavano di avere un destino dopo l’addio alla corona, ma così non è stato e adesso sono pronti a raccogliere i cocci di un fallimento planetario?

Il Principe Harry ha fallito su tutti i fronti

Ebbene sì, sono trascorsi ben oltre due anni dal momento in cui Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la vita reale, impegnati in numerose campagna umanitarie e anche nella costruzione di un business che fonda ancora le basi sulla corona. Non a caso, nell’ultimo anno la coppia dei Duchi del Sussex ha puntato ogni cosa sulla prima autobiografia che porta la firma di Harry insieme al documentario per Netflix suggellato da un accordo milionario.

Da canto suo Meghan Markle una volta tornata in America ha ripreso la sua vecchia vita da star di Hollywood, con tanto di impegno sociale a sostegno delle donne della sua nazione. Eppure, ogni cosa per lei ben presto si è dimostrato un fallimento dopo l’altro, come l’avvio del podcast della Duchessa per Spotify, chiuso dopo poche puntate.

Insomma, un fallimento dietro l’altro per Meghan così come per Harry, i quali adesso devono fare i conti con i retroscena di ogni cosa… e la fine di quello che doveva essere un brillante futuro.

Re Carlo sbatte le porte in faccia a Harry e Meghan

Le cose non si mettono bene per Harry e Meghan, anche in America ogni progetto si è rivelato essere un fallimento. Lo scopo della Markle era quello di diventare la nuova Lady Diana, fuggita alla grinfie di Buckingham Palace, impegnandosi in campo solidale ma supportata dal figlio che ha sempre creduto nel messaggio della madre e che ha ritrovato una donna altrettanto forte nella moglie. Una favola moderna che he non ha riscosso il successo desiderato.

Infatti, i fallimenti riscossi in America hanno condotto Harry e Meghan a ritirarsi dalle scene e non solo. La fuga di notizie riguardante il colloquio segreto che Meghan avrebbe avuto con Carlo III ha inasprito ancora di più i rapporti intrapresi negli USA, dato che la Markle avrebbe così cercato di rinegoziare i termini degli accordi del loro addio alla vita reale per il bene dei figli.

Tale notizia, dunque, non ha sancito solo la fine di ogni rapporto con Carlo III che non ha permesso ai Sussex di tornare a Londra, ma li ha resi inaffidabili agli occhi degli americani e dei loro finanziatori di vari progetti… Dunque, a quanto pare sembrerebbe esser cominciato davvero il declino ufficiale per i Duchi di Sussex e in particolar modo per Meghan che sta vedendo il suo piano fallire ogni giorno che passa.