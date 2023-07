La classifica dei miliardari italiani dopo la morte di Silvio Berlusconi

Con la morte di Silvio Berlusconi sono numerose le cose cambiate in Italia da un punto di vista politico ed economico, dato che l’ex premier era annoverato anche come uno degli imprenditori più ricchi della nazione e di spicco in tutto il mondo. Infatti, ecco che arriva la nuova classifica dei miliardari italiani.

La malattia per Silvio Berlusconi è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, quando alcune settimane prima della sua morte era stato annunciato un ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano parlando per la prima volta della leucemia che l’aveva colpito.

Poco dopo questo annuncio, lo stesso Berlusconi aveva voluto parlare alla nazione del particolare periodo che stava attraversando ma pronto a combattere con tutte le sue forze.peccato che da quel momento in poi sono trascorsi solo poche settimane prima di un nuovo ricovero, ed è drammatica annuncio della sua morte che ha scosso l’Italia intera.

Infatti, proprio in queste ore a fare discutere i media troviamo la pubblicazione della nuova classifica dei miliardari italiani cambiata con la morte del leader di Forza Italia, che sta dominando la scena in modo indiscusso.

La famiglia Berlusconi dopo l’apertura del testamento del Cavaliere

In queste ultime settimane l’attenzione dei media è stata concentrata anche sul testamento di Silvio Berlusconi, aperto trascorsi pochi giorni la morte del Cavaliere il quale cambia così radicalmente la gestione di tutte le sue aziende e il patrimonio lasciato ai propri figli.

Secondo quanto reso noto dalla stampa, Marina e Pier Silvio hanno ereditato insieme il 53% di Fininvest, mentre agli altri figli del leader di Forza Italia spetta la ripartizione dei beni di Berlusconi da condividere in parte anche con altre persone citate all’interno del documento. Nel testamento, inoltre, viene citata anche Marta Fascina a quale è stata lasciata la somma di 100 milioni di euro, così come il fratello Paolo. Inoltre, c’è stato spazio anche per l’amico Marcello Dell’Utri che a ereditato da Silvio Berlusconi 30 milioni di euro.

La classifica dei nuovi miliardari italiani

La morte di Pier Silvio Berlusconi, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a cambiato radicalmente anche la classifica delle famiglie miliardarie italiane. Una top tre che cambia radicalmente forma e che prevede l’ingresso di una nuova personalità di spicco nel mondo imprenditoriale, la quale prende il posto di Berlusconi. Ecco di seguito la nuova top tre dei miliardari italiani: