L’importanza di bere questa quantità d’acqua in estate, ecco cosa rischi veramente

D’estate si beve molto di più per il caldo, per la vita più movimentata. E’ importante farlo per sentirsi idratanti ed in forma. Se non bevi sufficientemente puoi riportare conseguenze più o meno gravi.

L’acqua è estremamente importante per il nostro corpo siamo fatti per il 60% di acqua, quindi bere è indispensabile e vitale. In estate con l’aumento della sudorazione e della traspirazione, bere di più in estate è, quindi, una delle soluzioni migliori per rimanere in forma e garantire all’organismo di funzionare al meglio. Non c’è un schema predefinito su quanto acqua bisogna bere ma bisogna tenere conto di più fattori: il peso corporeo; l’età; lo stile di vita; l’alimentazione ed eventuali malattie.

La quantità consigliata d’acqua è 2 litri per le donne e 3 per gli uomini. Una cosa che sarebbe meglio evitare è bere l’acqua tutta in una volta potrebbe creare problemi alla digestione, per questo si consiglia do sorseggiare l’acqua e distribuirne le dosi durante tutto l’arco della giornata. Si può iniziare già la mattina presto, bevendo acqua a digiuno, per depurare l’organismo.

In estate con le temperature di questi giorni, in cui sono stati raggiunti oltre 40 gradi, si sono persi molti liquidi, quindi senza bere si è corso il rischio della disidratazione, con ricadute sull’umore e sul corpo.

Consigli per bere di più in estate

In estate, come abbiamo già visto prima, è importante ricordarsi di bere, e anche incrementare la quantità di acqua giornaliera. In questo modo l’organismo è bene idratato e riesce a buttare fuori tutte le tossine. Quando invece manca la dose giusta di acqua, il corpo te lo farà notare subito con i sintomi della disidratazione: produzione di poca urina e molto scura, secchezza nella bozza, sonnolenza, capogiri, pelle secca.

La prima cosa da fare è bere di prima mattina a stomaco vuoto, sempre a piccoli sorsi. Inoltre si consiglia di bere al giorno 8 bicchieri d’acqua, contarli aiuta a compiere l’azione. L’ideale sarebbe berne 4 la mattina e 4 il pomeriggio. L’acqua dà inoltre soddisfazione e placa il senso di fame.

Inoltre l’acqua va tolta prima dal frigo, è preferibile berla a temperatura ambiente, per evitare congestioni. Per chi fa fatica a bere, puoi optare per l’acqua aromatizzata: al limone, all’arancia, allo zenzero. Come alternativa puoi usare le tisane: ne esistono di tantissimi tipi e gusti, anche specificatamente pensate per avere un effetto disintossicante e idratante sull’organismo. Basta poco per sentirsi meglio, fisicamente e mentalmente.