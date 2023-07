Mais sai perché dovresti mangiarlo tutti i giorni, scoperta pazzesca

Il mais o granturco cosi come si è soliti chiamarlo, è ottimo per chi soffre di celiachia, perchè ricco di numerose proprietà nutritive. Forse non sapevi che è consigliato mangiarlo tutti i giorni e non ti diremo perchè.

Originario del continente americano, il mais è arrivato in Europa, grazie a Cristoforo Colombo, il cereale deriva dalla pianta, il cui nome scientifico Zea Mays, che significa “traggo la vita”. Privo di glutine e ricco di potassio, magnesio e ferro, il mais (granturco) è un cereale come frumento, orzo, riso, segale, avena, sorgo e miglio ma anche come grano saraceno, quinoa ed amaranto.

La pianta di mais cresce nel giro di 70-90 giorni, può arrivare ad un’altezza di 2,5 metri e si presenta con circa 3-4 pannocchie. La pianta si coltiva in primavera-estate mentre la raccolta prevede il prelievo di tutta la pannocchia che viene poi sottoposta a diversi processi di trasformazione industriale che sono la sgranatura e la conservazione in scatola, la cottura a vapore della pannocchia intera e il confezionamento sotto vuoto. Noi quando parliamo di mais pensiamo subito ai pop- corn.

Oggi il mais è un alimento largamente conosciuto e coltivato in tutto il mondo e viene utilizzato sotto forma di olio, farina, amido e chicchi ed è utilizzato per diverse preparazioni e diversi usi in cucina. In Italia il mais è conosciuto con nomi diversi tra cui granoturco, frumentone, granone e grano siciliano.

Le tipologie più importanti coltivate in Italia sono: il mais bianco, conosciuto anche con il nome di Biancoperla per i suoi chicchi bianchi e brillanti, tipico del Veneto, e il mais rosso, tipico della zona del Piemonte.

Da mangiare tutti i giorni

Il mais andrebbe mangiato ogni giorno, la quantità consigliata è di 100 gr al dì. 100 grammi di mais apportano 350 kcal. Il mais offre grandi benefici per la salute. Per cominciare, il mais non contiene glutine e per questo motivo è un alimento ideale per i celiaci.

Aiuta la regolarità dell’intestino, apporta benefici nella prevenzione della stipsi e delle emorroidi, mentre le sue proprietà antiossidanti sono in grado di contrastare l’attività dei radicali liberi e di ridurre il rischio di cancro. Contrasta il diabete e previene le malattie del fegato. Questo cereale è anche un valido alleato per le donne incinte ed utilizzato nelle pappine per neonati.

Il mais, grazie alla presenza di vitamina A e di beta-carotene apporta benefici alla pelle e alla vista. Contrasta l’osteoporosi, regola la pressione e fa bene al cuore.