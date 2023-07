Maria Chiara Giannetta su Don Matteo | La notizia shock che commuove il pubblico

Maria Chiara Giannetta scioglie le riserve su Don Matteo, la notizia shock è trapelata sui social e l’annuncio commuove il pubblico di casa Rai.

Il successo di Don Matteo è stato davvero incredibile, tanto da diventare una delle serie più longeve della televisione italiana con un successo da record. Inoltre, la fiction ha favorito l’ingresso nel mondo dello spettacolo di numerosi attori che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel racconto delle avventure del parroco detective, ma Maria Chiara Giannetta ha ancora oggi un ruolo importante nel cuore del pubblico.

Infatti, è proprio su di lei che si concentra l’attenzione dei media dato che nel corso degli ultimi giorni ha deciso di rompere il silenzio e parlare così a cuore aperto del futuro della serie. Un annuncio inaspettato e che non è passato inosservato.

Maria Chiara Giannetta scioglie le riserve su Don Matteo

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, durante gli ultimi anni Maria Chiara Giannetta ha avuto un ruolo di indiscussa protagonista nella serie di Don Matteo e la sua storia ha emozionato milioni di persone. L’artista che, per la prima volta nella serie, ricopre il ruolo di capitana dell’Arma dei Carabinieri e che ha messo in scena uno spaccato di vita reale che non è passato di certo inosservato.

Anna Oliviero, interpretata dall’attrice, a oggi è uno dei personaggi più amati della serie grazie alla storia d’amore con il pm Marco Nardi e il triangolo nato poi con la figlia dell’ex Capitano Anceschi (Flavio Insinna), che potrebbe tornare anche durante la prossima stagione di Don Matteo.

A ogni modo, ecco che per Maria Chiara Giannetta è giunto il momento di rompere il silenzio e chiare ai fan cosa succederà ad Anna Oliviero in Don Matteo.

“Non lo so ancora…”

Già da qualche mese a questa parte circolava il rumore secondo i quali Maria Chiara Giannetta è il collega Maurizio Lastrico fossero pronti a lasciare Don Matteo per sempre, con tanto di ingresso fugace e poi addio al pubblico.

A intervenire sulla questione sono stati entrambi gli attori attraverso un video pubblicato nelle loro pagine Instagram ufficiali, parlando in modo diretto al pubblico, rivelando di essere loro tre protagonisti della nuova stagione di Don Matteo ma senza entrare nel dettaglio delle puntate che li vedranno al centro della scena.

La possibilità di un addio da parte di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico non è ancora da escludere, ma attualmente entrambi rimangono attivamente impegnati sul set vestendo di nuovo i panni di Anna Oliviero e di Marco Nardi, magari per loro questa volta è previsto un happy ending raccontandoti di fiori d’arancio.